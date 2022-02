Polistena, una sconfitta che fa male: Came Dosson vince 3-4 lo scontro diretto, punti pesantissimi in chiave salvezza

18 Febbraio 2022 22:29

La Cormar Futsal Polistena viene sconfitta 3-4 fra le mura amiche del Polivalente “Bruno Attinà” di Lazzaro: Came Dosson vince lo scontro diretto e ottiene 3 punti pesantissimi in chiave salvezza

Continua il tour de force della ripresa del campionato di Serie A di Futsal con il Polistena chiamato nuovamente sul parquet a stretto giro di posta dalla sconfitta per 7-5 sul campo della Feldi Eboli. Come già accaduto nella fase iniziale di stagione, quando aumentano gli impegni ravvicinati, i rosso-verdi vanno in difficoltà e lo scontro salvezza contro la Came Dosson, appaiata ai pianigiani all’ultimo posto in classifica, arriva nel momento peggiore.

Primo tempo molto nervoso. Il Polistena impegna subito i guantoni del portiere avversario con Calderolli, ma è la Came Dosson a passare in vantaggio con Arnon. Qualche contatto di troppo in campo, gli arbitri provano a mantenere la calma con le buone, ma poi fioccano i gialli. Prima El Ouaz, poi per due volte Vinicius: la prima in campo, la seconda dopo essere uscito per un cambio e aver scalciato via una borsa fra le proteste. Momenti di forte tensione al rosso che priverà anche per la prossima gara i pianigiani di una pedina importante. Giallo anche per Richichi, mentre per gli ospiti è Azzoni a finire sul taccuino dei cattivi. A 4’24’’ dal termine del primo tempo un break di Prestileo consegna a Bukovec la possibilità di siglare il primo gol in maglia calabrese. La gioia però dura poco: a meno di 2 minuti dal termine una palla persa in uscita permette a Dener di portare i suoi sull’1-2.

Nella ripresa Martino si supera su “Djapa”, ma non può nulla sulla bomba di Dener che porta gli ospiti sull’1-3. Il Polistena accusa il colpo e subisce anche il poker: gran fraseggio della Came che libera Bernardez per la rete dell’1-4. Momento complicato, ma i rossoverdi sono ancora vivi: il power play mette pressione agli ospiti, Badran trova la rete che accorcia le distanze sul 2-4. Come spesso accade, il Polistena segna e ritrova la fiducia: a 14’05’’ Maluko segna il 9 gol del suo campionato e porta i suoi a una sola rete di svantaggio. La rimonta dei ragazzi di coach Martinez si ferma però sul più bello: nei minuti finali, seppur in costante pressione offensiva, non arriva la rete del pareggio. La Came Dosson espugna il Polivalente “Bruno Attinà” di Lazzaro e guadagna tre punti pesantissimi nella corsa salvezza.

Il tabellino di Cormar Futsal Polistena-Came Dosson 3-4

CORMAR POLISTENA: Martino, Arcidiacone, Calderolli, Maluko, Vinicius, Urio, Attinà, Bukovec, El Ouaz, Badran, Prestileo, Diogo, Iennarella, Richichi, Multari. All. Martinez

CAME DOSSON: Pietrangelo, Belsito, Suton, Vieira, Arnon, Galliani, Dener, Juan Fran, Bernardez, Di Guida, Bacchin, Azzoni, Ditano, Gavioli. All. Rocha

MARCATORI: 1’26” p.t. Arnon (C), 15’36” Bukovec (P), 18’31” Dener (C), 2’49” s.t. Dener (C), 6’24” Bernardez (C), 6’29” Badran (P), 14’05” Maluko (P)

AMMONITI: El Ouaz (P), Azzoni (C), Vinicius (P), Richichi (P), Urio (P), Dener (C)

ESPULSI: al 7’19” del p.t. Vinicius (P) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Giovanni Beneduce (Nola), Antonio Marino (Agropoli) CRONO: Gennaro Cefalà (Lamezia Terme)