Serie A Futsal, il Polistena si è fermato a Eboli: calabresi sconfitti 7-5 in casa della Feldi

16 Febbraio 2022 21:51

Cormar Futsal Polistena sconfitta in trasferta al PalaSele di Eboli: la Feldi si impone fra le mura amiche con il punteggio di 7-5

Dopo la vittoria a sorpresa sul campo dei vice-campioni d’Italia del Meta Catania, la Cormar Futsal Polistena inizia il suo girone di ritorno alla ricerca di punti importanti al PalaSele, campo casalingo della Feldi Eboli. Ai pianigiani non riesce il doppio colpo in trasferta, in terra campana arriva una sconfitta pesante che fa il paio con quella dell’andata al Palabotteghelle.

Primo tempo complicato per i ragazzi di coach Martinez che si ritrovano subito sotto a 1’50 dal fischio d’inizio, cortesia di Pesk che da pochi passi trova la deviazione vincente che batte Martino. Al minuto 9’29’’ un bel triangolo dei calabresi porta al gol del pareggio di Urio. La gioia del pareggio dura poco: un erroraccio di Arcidiacone dà a Pesk l’occasione del 2-1, successivamente Fantecele firma il tris con un delizioso tocco d’esterno. Al minuto 15’45’’ Luizinho incanta i tifosi di casa con un pezzo di bravura: suola per mettere a sedere Urio, palla sul destro e conclusione che batte Martino per il 4-1.

La partita sembra volgere nettamente a favore dei padroni di casa, ma una deviazione di Bissoni su un lancio di Vinicius porta all’autogol che può riaprire il match. Anche questa volta, le speranze del Polistena durano poco: un altro errore di Arcidiacone, da portiere di movimento, regala la rete del 5-2 a Luizinho, alla quale fa seguito, sul finale di tempo, una conclusione di Vavà che da fuori area firma il 6-2. Nella ripresa il gol di Trentin porta i campani sul 7-2, con annesso momento di rilassatezza. Il Polistena prova ad accorciare le distanze con le reti in successione di Urio, El Ouaz e Maluko che servono solo a rendere meno amaro il passivo per i calabresi che tornano a casa sconfitti 7-5.

Tabellino Fledi Eboli-Cormar Futsal Polistena 7-5 (6-2 p.t.)

FELDI EBOLI: Dal Cin, Vavà, Pesk, Calderolli, Bissoni, Romano, Caponigro, Trentin, Fantecele, Luizinho, Senatore, Selucio, Glielmi, Pasculli. All. Samperi

CORMAR POLISTENA: Martino, Arcidiacone, Calderolli, Maluko, Vinicius, Urio, Attinà, Bukovec, El Ouaz, Badran, Prestileo, Diogo, Iennarella, Richichi. All. Martinez

MARCATORI: 1’50” p.t. Pesk (F), 9’29” Urio (P), 10′ Pesk (F), 10’15” Fantecele (F), 15’45” Luizinho (F), 16’32” aut. Bissoni (P), 17’28” Luizinho (F), 19’19” Vavà (F), 6’37” s.t. Trentin (F), 15’05” Urio (P), 18’34” El Ouaz (P), 19’12” Maluko (P)

AMMONITI: Martino (P)

ARBITRI: Simone Micciulla (Roma 2), Michele Desogus (Cagliari) CRONO: Nicola Maria Manzione (Salerno)