Serie A Futsal, il Polistena si rilassa al Lido di Ostia: pareggio beffa a 11 secondi dalla fine, finisce 3-3!

22 Febbraio 2022 22:09

Lo scontro salvezza fra Cormar Futsal Polistena e Lido di Ostia finisce 3-3: i calabresi sfiorano il colpaccio in trasferta, ma a 11 secondi dalla fine il gol di Cutrupi ristabilisce la parità

Dopo la sconfitta casalinga contro Came Dosson e le relative polemiche che hanno portato all’assenza di Vinicius (espulso per proteste), la Cormar Futsal Polistena gioca un’altra delicata sfida salvezza contro Lido di Ostia, sconfitta all’andata nell’unica gara stagionale vinta dai reggini in casa. Una partita complicata per i ragazzi di coach Martinez che vanno in svantaggio, la ribaltano e poi si fanno recuperare in modo rocambolesco.

Spinge forte in avvio il Lido di Ostia che prende una traversa con Barra e poi passa in vantaggio trovando scoperto il Polistena: dopo un contropiede pericoloso dei calabresi, i padroni di casa sfruttano l’assist del portiere Di Ponto che trova la spizzata di Cutrupi per la rete del vantaggio. Il vantaggio dei laziali dura meno di un minuto. Punizione dal limite per il Polistena: Urio finta il tiro e serve corto Arcidiacone che, a sua volta, finta il tiro e serve nuovamente il compagno che scarica direttamente la palla alle spalle del portiere. Galvanizzato dal gol del pari, il Polistena trova, qualche minuto dopo, il raddoppio con El Ouaz. Il Lido di Ostia prova a farsi pericoloso nei minuti restanti, ma Martino abbassa la saracinesca e si va a riposo sull’1-2.

Nella ripresa è ancora il Polistena ad andare in rete: sugli sviluppi di un corner è il nuovo arrivato Bukovec a siglare il tris. Al minuto 9’59’’ un’altra palla inattiva risulta decisiva: questa volta è Gattarelli ad accorciare per i padroni di casa, tornati sul 2-3. Il Lido di Ostia attacca a testa bassa, ma il gol del pari non arriva. A 11 secondi dalla fine, la beffa è clamorosa: ultima chance disponibile, in situazione di power play, Cutrupi si ritrova una palla in area che non riesce a ribadire in rete in un primo momento, ma che gli resta tra i piedi per un semplice tap-in in seconda battuta. Finisce 3-3, risultato tremendo per il Polistena che perde una ghiotta occasione di recuperare punti su una diretta avversaria per la salvezza.

Syn-Bios Petrarca 40 Italservice Pesaro 36 Napoli Futsal 32 Olimpus Roma 29 Ciampino Aniene 28 Opificio 4.0 CMB Matera 28 Futsal Pescara 26 Meta Catania Bricocity 25 Sandro Abate 24 Feldi Eboli20 Real San Giuseppe 20 Vitulano Drugstore Manfredonia 16 L84 15 Came Dosson 13 Todis Lido di Ostia 12 Cormar Polistena Cormar Polistena* 11

* 3 punti di penalizzazione