Serie A 2022/2023, possibile inizio prima di Ferragosto: tour de force fino ai Mondiali, poi la ripresa dopo quasi 2 mesi!

22 Febbraio 2022 15:53

Inizio anticipato, addirittura a metà agosto, tour de Force e scorpacciata di partite fino ai Mondiali di novembre, poi il ritorno in campo dopo quasi 2 mesi: le possibili date della Seri A 2022/2023

Mentre l’attuale campionato di Serie A entra nelle fasi più calde, è già tempo di pensare alla prossima stagione. Il motivo? Un calendario ricco di impegni da incastrare con la regina delle competizioni calcistiche internazionali, i Mondiali del Qatar 2022 al via a novembre. Avete letto bene, novembre. Quest’anno i Mondiali di calcio si giocheranno in inverno e non in estate, come solitamente accade. Il “cambio di stagione” influirà dunque sulle dinamiche e la calendarizzazione dei campionati. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, la partenza della Serie A 2022/2023 dovrebbe avvenire con largo anticipo, addirittura nel weekend che anticipa Ferragosto, dunque tra il 13 e il 14 agosto.

Avrà così inizio un tour de force di gare, con diversi turni infrasettimanali per poi lasciare spazio ai Mondiali al via il 21 novembre, con la finale prevista il 18 dicembre. Ancora da programmare la ripartenza: sembra poco probabile un ritorno in campo “all’inglese” con tanto di Boxing Day. Meglio qualche giorno in più di pausa e il ritorno in campo nella prima settimana del 2023, probabilmente il 5 gennaio. Un’interruzione complessiva di quasi due mesi. Il campionato dovrebbe terminare il 4 giugno 2023.