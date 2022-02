Il Senato dà l’ok per i riti religiosi nel 2022: torneranno le processioni della Madonna a Messina e Reggio Calabria

16 Febbraio 2022 12:35

Nel 2022 si terrà l’amata processione: i riti religiosi torneranno ad essere organizzati dopo gli stop del 2020 e del 2021 causati dalla pandemia del Covid-19

Dal Senato è arrivato il via libera al ritorno delle feste popolari e religiose itineranti. E’ quanto si apprende in una nota dell’assessore siciliano ai beni culturali, Alberto Samonà, che cita anche la Vara di Messina. In Sicilia dunque sono già pronti a ripartire con i Riti tradizionali che nel 2020 e 2021 sono stati interrotti a causa della pandemia. In molti casi punta ad avviare un percorso culturale e attrattivo, in chiave turistica, che possa far fruire per dodici mesi l’anno delle bellezze e delle unicità legate ai gruppi sacri. Tra gli eventi molto attesi nell’Isola c’è la processione del Festino di Santa Rosalia a Palermo, la processione di San Corrado a Noto la Festa di Sant’Agata di Catania, quella di Santa Lucia a Siracusa, quella di San Calogero a Naro, e tantissime altre feste e manifestazioni che, da nord a sud, sono il cuore e l’anima delle nostra storia e delle nostre tradizioni e che rappresentano uno degli aspetti che rendono l’Italia unica e hanno anche una forte attrazione sul piano turistico.

Il Senato della Repubblica, approvando un emendamento della Lega che ha come primo firmatario Luca Briziarelli, ha dato l’ok alla ripresa delle manifestazioni religiose popolari, itineranti e dinamiche. Basti pensare anche alla processione della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria, oppure alla Varia di Palmi, sono per citare altri sentiti e storici eventi religiosi nell’area dello Stretto. “Grazie al Gruppo Lega – Senato e ai senatori degli altri partiti si dà voce alla richiesta che arriva dal Paese di andare oltre l’emergenza e tornare gradualmente alla normalità”, ha commentato Samonà.