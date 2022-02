Sei Nazioni Rugby, l’Italia zittisce lo Stade de France, poi crolla nella ripresa: la Francia si impone 37-10

6 Febbraio 2022 18:14

L’Italia gioca un gran primo tempo e si toglie anche il lusso di zittire lo Stade de France: nella ripresa la Francia viene fuori alla distanza e si impone con un netto 37-10

Zittito lo Stade de France con un primo tempo giocato ad armi pari, con il lusso di essere passati anche in vantaggio, un secondo tempo da 19-0 in cui la classe dei padroni di casa è venuta fuori dirompente. Esordio con sconfitta per l’Italia nel Sei Nazioni, ma tutt’altro che negativo. Il punteggio segna 37-10, ma ci sono segnali interessanti dai quali ripartire. Il primo tempo è stato interpretato quasi alla perfezione.

La Francia scende in campo con la “spocchia” di chi ha battuto gli All Blacks nei mesi scorsi, vuole vincere il torneo e punta alla Coppa del Mondo. Il kick di Jaminet apre le danze per quello che, sulla carta, dovrebbe essere un massacro visto il 50-10 dell’anno scorso. E invece la meta a sorpresa di Menoncello e la trasformazione di Garbisi lasciano di stucco anche i tifosi transalpini. Jelonch prova a scuotere i suoi con una meta, la punizione di Garbisi porta addirittura gli azzurri in doppia cifra. La Francia capisce che se la deve sudare. Al 35’ Jaminet trasforma da fermo. Poi sul finire del primo tempo Villiere va in meta e la trasformazione di Jaminet porta i francesi sul 18-10.

Nel secondo tempo l’Italia crolla alla distanza, commette qualche errore di troppo e il talento dei francesi scava un solco incolmabile. Villiere finalizza altre due azioni con altrettante mete (hat trick per lui), Jaminet e Ntamack trasformano blindando il punteggio sul 37-10. La Francia sale in testa al torneo con 5 punti grazie al bonus per le mete segnate ma suda più del previsto, merito di una buona Italia che ha i margini per migliorare ancora le proprie prestazioni.