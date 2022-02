Scuola lager, Giammanco: “serve videosorveglianza negli asili”

12 Febbraio 2022 10:22

Scuola lager: le parole della Vicepresidente di Forza Italia in Senato, Gabriella Giammanco

“Ancora una volta è emerso un caso di maltrattamenti a danno dei piccoli ospiti di una scuola materna, questa volta nel casertano. Dal 2009 propongo l’installazione della videosorveglianza in asili nido e strutture per anziani e disabili. Fianalmente, a dicembre 2021, sono riuscita a ottenere lo sblocco dei fondi ma sono rimasti esclusi gli asili. Le cronache ci confermano regolarmente che anche gli asili nido devono dotarsi della videosorveglianza. Il Governo intervenga al più presto!”. Lo scrive su Facebook Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato.