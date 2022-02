Cruciani: “in Calabria c’è una sanità di merda”. La replica di Klaus Davi: “ti denuncio”

18 Febbraio 2022 15:16

Gli scontri fra il popolare conduttore de “La Zanzara” Giuseppe Cruciani e il giornalista e massmediologo Klaus Davi incendiano il web

I duri scontri fra il popolare conduttore de “La Zanzara” Giuseppe Cruciani e il giornalista e massmediologo Klaus Davi incendiano il web. Uno dei campi dello scontro è la sanità in Calabria. “In Calabria avete una sanità che fa schifo, una sanità di merda”, sentenzia il conduttore del popolare show radiofonico. Immediata la replica di Davi: “Non insultare la Calabria, ti denuncio. Il disastro l’ha creato lo Stato, l’hanno creato i commissari”, ha replicato Davi. Tema del contendere fra i due anche i No vax. Per Davi “le tesi del medico Pasquale Bacco, ex No vax pentito, vanno prese sul serio. Molte organizzazioni potrebbero essere finanziate da super potenze straniere”. Di parere opposto Cruciani: “Ti devi vergognare a dire queste cose. Bacco dice stupidaggini. Le ha dette prima e le dice ancora”. E il web si incendia.