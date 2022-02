Sant’Agata di Militello: al via oggi le vaccinazioni al Palasport Mangano, somministrazioni anche per i più piccoli

2 Febbraio 2022 13:21

Sant’Agata di Militello, l’attività di somministrazione in programma oggi e domani è dalle 8:30 alle 14

Avviate questa mattina, con la prima delle due giornate “Fastvax”, le vaccinazioni anti Covid al Palasport Mangano di Sant’Agata di Militello. L’attività di somministrazione, in programma oggi e domani dalle 8:30 alle 14, proseguirà quindi a partire dalla prossima settimana con cadenza fissa ogni mercoledì e giovedì, preferibilmente con prenotazione, secondo un calendario che prevede nella fascia mattutina dalle 8:30 alle 13 le vaccinazioni per tutti i target di età dai 12 anni in su mentre gli orari pomeridiani, dalle 14 alle 19, in ciascuno dei due giorni a settimana, saranno riservati alle vaccinazioni per i bambini nella fascia d’eta tra 5 e 11 anni, con la presenza nell’hub dello specialista pediatra.

Ringraziamo i medici ed il personale tutto a vario titolo impegnato per assicurare la piena funzionalità del punto vaccinale e l’ufficio coordinato dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid19 di Messina, prof. Alberto Firenze per aver accolto la richiesta di attivazione del servizio che riteniamo importante per la comunità santagatese e del comprensorio, al fine di imprimere un forte impulso alla campagna vaccinale, con particolare riferimento alle fasce d’età più piccole. Un sincero ringraziamento quindi alla famiglia Mangano, proprietaria del palasport santagatese, per la sensibilità dimostrata e la tempestività nel mettere a disposizione alcuni locali della struttura.