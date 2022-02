Sanremo: Drusilla Zorro, Michele Bravi in rosso, le pagelle ai look della terza serata**

3 Febbraio 2022 23:46

Milano, 3 feb. (Adnkronos) – C’è chi opta per il velluto, chi arriva col gilet da pescatore, ma anche chi osa tailleur cut out, code, maschera da Zorro e cristalli. Per la terza serata di Sanremo 2022 cantanti e ospiti fanno a gara di stile. Peccato che la competizione, per molti, sia persa in partenza. La più iconica è il ciclone Drusilla Foer, che sbaraglia la concorrenza, prima grazie all’abito blu di seta con scollo a barca, strascico e coda realizzato dall’atelier fiorentino Rina Milano. E poi vestita da Zorro. ‘Drusilla si mangia il palco e pure Amedeo” commentano unanimi su Twitter. Sguardo deciso, piglio da diva, c’è chi la paragona, non a caso, alla mitica Miranda-Meryl Streep de ‘Il Diavolo veste Prada’ o a un’attrice della Vecchia Hollywood. Meritatissimo 10 per lei. Al suo fianco promosso anche Amadeus con una giacca blu incrostata di strass e papillon en pendant di Gai Mattiolo. Voto 7.

La classe non è acqua per Giusy Ferreri avvolta in un tailleur cut out nero di Philipp Plein. Sexy ma con stile. Voto 8. Scelgono un look simile a quello della prima serata Highsnob e Hu: bianco Margiela per lei, nero Zegna per lui. Il particolare? La terza manica che fa capolino sulla giacca di Hu. Voto 8 e mezzo. Osa un completo doppiopetto rosa pastello in lana di Stella McCartney Aka7even, che completa il look con una catenina allacciata sopra la camicia e stivaletti bianchi. Promosso con 7. Stupisce invece Massimo Ranieri che torna a indossare Versace, con un completo nero stampato e cravatta gialla sulla quale spicca il motivo della greca della maison della Medusa. Elegante e d’effetto. Voto 7 e mezzo. Non classificato Dargen D’Amico, che con l’abbinamento di stampe e colori sembra appena tornato da una vacanza in Messico.

Dopo il macramé stile Ibiza sfoggiato nella seconda serata Irama avanza invece con un filo di gas grazie a fili argentati intrecciati nei capelli e un gilet da pescatore con mille tasche. Creativo ma senza lasciare il segno. Voto 6. Con il classico non sbaglia Cesare Cremonini, che per la sua prima volta sul palco dell’Ariston indossa invece uno spezzato di Giorgio Armani, giacca di velluto blu con strass, camicia abbinata e pantaloni grigi. Minimal e chic come il medley che propone: per il Cesare nazionale voto 6+. Re Giorgio veste anche Gianni Morandi, fasciato in uno smoking nero con revers ricamati in cristalli, Matteo Romano, in Emporio Armani e Ana Mena, tornata a indossare Emporio Armani.

Giocano la carta del bicolor Ditonellapiaga e Rettore. In jumpsuit nera e camicia di pizzo Philiosphy by Lorenzo Serafini la prima, in completo scampanato nero e oro la seconda. Meno d’impatto della prima esibizione ma l’ensemble convince. Voto 7. Volete sapere dove andrà la moda nei prossimi mesi? Guardate Michele Bravi, bellissimo in un completo rosso smanicato impreziosito da ciondoli ad artiglio e combat boots di Roberto Cavalli by Fausto Puglisi. Aggressivo con charme. Il dettaglio vincente? I guanti rossi con fiori rossi e oro applicati. Chapeau: per lui 10 e lode.

Afferra il microfono in guanti da motociclista, pantaloni di pelle e t-shirt bianca e non ce ne è per nessuno. Rkomi strappa più di un consenso in sala. ‘Bravissimo” gli urla il pubblico ‘Figo insuperabile” fa eco qualcuno su Twitter. Bello e bravo. Voto 7. Bianco Mahmood, nero Blanco. Il primo in total look white. Il secondo in mantello e camicia di chiffon firmati Valentino. ‘Blanco attento che sennò ti strappo anche questo mantello” avverte Amadeus. Per loro il giudizio è unanime: insieme fanno venire i ‘brividi”. Voto 10. Torna a vestire Valentino Elisa, in un abito bianco sottoveste con spalline sottili e scollo a V. Piace ma un po’ di colore dopo tre giorni di total white sarebbe stato apprezzato. Voto 6. Il colpo di testa? Orietta Berti in piume gialle e occhiali da sole: “Sono vestita da piumino da cipria” taglia corto a chi le chiede cosa indossa. Niente voto però per lei: Orietta non si discute, si ama.

(di Federica Mochi)