Sanremo 2022, tutte le cover e i duetti della 4ª serata: Achille Lauro con la Bertè, sul palco Grignani, Nek e Rosa Chemical!

4 Febbraio 2022 11:24

Tutte le cover e i duetti della 4ª serata di Sanremo 2022: sul palco dell’Ariston artisti del calibro di Loredana Bertè, Nek, Fiorella Mannoia e il controverso Rosa Chemical

La quarta serata di Sanremo, quella dedicata generalmente alle cover, è sempre molto attesa, tanto quanto la finalissima. Questa sera sul palco dell’Ariston si esibiranno tutti e 25 i cantanti in gara con canzoni tratte dal repertorio nazionale e internazionale che va dagli anni 60 agli anni 90. Duettare non è obbligatorio, ma in molti saranno affiancati da un ospite speciale. Le performance influiranno nella votazione complessiva. Fra gli ospiti più attesi ci saranno Loredana Bertè in coppia con Achille Lauro sulle note di “Sei bellissima”; Gianluca Grignani con Irama in “La mia storia tra le dita”; Nek con Massimo Ranieri in “Anna verrà” (di Pino Daniele). Sul palco anche Fiorella Mannoia, Arisa, Rocco Hunt, Francesca Michielin e il controverso Rosa Chemical, rapper della nuova scuola che spinge all’eccesso il suo personaggio tanto nel look quanto nelle sue canzoni. Interessante la scelta di Giovanni Truppi che con Vinicio Capossela porterà “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De Andrè. Rkomi punta su un medley di Vasco con i Calibro 35, Mahmood e Blanco scelgono “Il cielo in una stanza” di Luigi Tenco, anche Elisa performerà da sola sulle note di “What a feeling” da Flashdance.

Le cover della 4ª serata di Sanremo 2022