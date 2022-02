Sanremo 2022, il programma della serata finale: la scaletta, Sabrina Ferilli e Marco Mengoni sul palco

5 Febbraio 2022 11:39

Il programma della serata finale di Sanremo 2022: la scaletta dei cantanti in gara, Sabrina Ferilli alla co-conduzione e l’attesissima esibizione di Marco Mengoni

Tutto pronto per la serata finale di Sanremo 2022. Il Festival quest’anno è letteralmente volato via fra tempi leggermente meno “biblici”, buona musica e tanto spettacolo. Lo share ha pienamente ripagato gli sforzi di Amadeus e della sua squadra che ieri ha sfondato il muro del 60%, non accadeva da 27 anni. Questa sera ci si gioca il tutto per tutto con la finalissima. Mahmood e Blanco favoriti per la vittoria finale, Gianni Morandi autore di una straordinaria rimonta, Elisa outsider di lusso. Questa sera sarà il televoto a decidere la classifica finale che andrà a sommarsi alle votazioni delle serate precedenti. Da questa graduatoria usciranno i 3 finalisti: i voti verranno dunque azzerati per un’ultima votazione equamente divisa fra Televoto, Sala Stampa e “Demoscopica 1000”, dalla quale verrà fuori il podio finale e il vincitore di Sanremo 2022.

Alla co-conduzione l’ultima delle donne scelte da Amadeus, la splendida Sabrina Ferilli, già presente all’Ariston nel 1996 con Pippo Baudo e come ospite nel 2002. “Sabrina è mitica – ha affermato Amadeus – è una donna di grande intelligenza, ironia, simpatica. E trasversale. Sabrina piace non solo a chi ha la mia età ma anche ai ragazzi e ai bambini. Mio figlio José, per esempio, è un grande fan della Ferilli“. Attesissima l’esibizione di Marco Mengoni, fresco di disco di platino con l’album “Materia (Terra)”. Interverranno anche Fabio Rovazzi e Orietta Berti.

La scaletta dei cantanti in gara

Tutti e 25 i cantanti in gara nella serata finale di Sanremo 2022. Di seguito gli artisti in ordine alfabetico in attesa della scaletta ufficiale che verrà comunicata nel primo pomeriggio: