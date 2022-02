Sanremo 2022, il programma della terza serata: la scaletta, Drusilla Foer e Cesare Cremonini sul palco

3 Febbraio 2022 12:04

Il programma della terza serata di Sanremo 2022: la scaletta dei 25 cantanti in gara, Drusilla Foer alla co-conduzione con Amadeus, Cesare Cremonini e Roberto Saviano tra i super ospiti

Dopo il grande successo della seconda serata, capace di totalizzare oltre 11 milioni di spettatori con uno share pari al 55.8%, Sanremo 2022 si prepara al tris. La terza serata di questa sera, giovedì 3 febbraio, sarà una vera e propria maratona con tutti e 25 gli artisti in gara. Per la prima volta entrerà in gioco anche il voto del pubblico attraverso il televoto, con un peso del 50% sul totale complessivo, al quale si unirà il voto della giuria Demoscopica 1000 (sempre al 50%). La media delle percentuali di voto complessive ottenute dalle canzoni nel corso della terza serata e nelle prime due determinerà una nuova classifica generale. Ad affiancare Amadeus alla conduzione ci sarà Drusilla Foer, alter ego di Giovanni Gori, artista dalle mille sfaccettature, elegante e dalla forte personalità.

La scaletta dei cantanti in gara

Per la prima volta si esibiranno tutti e 25 i cantanti in gara. Di seguito la lista in ordine alfabetico in attesa della scaletta che verrà annunciata nel primo pomeriggio:

Achille Lauro – “Domenica” Aka 7even – “Perfetta così” Ana Mena – “Duecentomila ore” Dargen D’Amico – “Dove si balla” Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica” Elisa – “O forse sei tu” Emma – “Ogni volta è così” Fabrizio Moro – “Sei tu” Gianni Morandi – “Apri tutte le porte” Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia” Giusy Ferreri – “Miele” Highsnob e Hu – “Abbi cura di te” Irama – “Ovunque sarai” Iva Zanicchi – “Voglio amarti” La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao” Le Vibrazioni – “Tantissimo” Mahmood e Blanco – “Brividi” Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare” Matteo Romano – “Virale” Michele Bravi – “Inverno dei fiori” Noemi – “Ti amo non lo so dire” Rkomi – “Insuperabile” Sangiovanni – “Farfalle” Tananai – “Sesso occasionale” Yuman – “Ora e qui”

I super ospiti della terza serata

Non mancheranno i super ospiti. Roberto Saviano proporrà un monologo sulle stragi di mafia, a 30 anni dalla morte dei giudici Falcone e Borsellino. “È un onore per me e una grande responsabilità ricordare, giovedì 3 febbraio al Festival di Sanremo, a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, la rivoluzione civile di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, ha affermato Saviano su Facebook. L’ospite musicale sarà invece Cesare Cremonini, fresco del successo di “Colibrì”. In collegamento dalla nave si esibiranno i Coma_Cose con il successo sanremese dello scorso anno, Fiamme negli occhi.