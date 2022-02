Il programma della quarta serata di Sanremo 2022: la scaletta delle cover, la co-conduttrice e i super ospiti

4 Febbraio 2022 11:56

La quarta serata di Sanremo 2022 sarà dedicata alle cover: la scaletta dei cantanti in gara, la nuova co-conduttrice e i super ospiti

Tre serate di Sanremo sono già passate agli archivi con un grande successo di pubblico. Questa sera Amadeus proverà a calare il poker con le attesissime cover, scelte dal repertorio nazionale e internazionale che va dagli anni 60 agli anni 90. Le performance saranno soggette a votazioni: sia questa sera che nella finale di domani il Televoto peserà per il 34%, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (che voteranno come unica componente) al 33%, così come la Giuria “Demoscopica 1000”. Al termine della serata, la nuova classifica finale terrà conto della media tra le percentuali complessive di voto ottenute in questa serata e dei risultati delle precedenti serate. Ad affiancare Amadeus alla conduzione ci sarà Maria Chiara Giannetta, attrice italiana nota ai telespettatori Rai per il ruolo di Anna Olivieri in “Don Matteo” e della detective non vedente Blanca Ferrando in “Blanca”. Previsto un intervento dell’attore Lino Guanciale. Dal palco della Costa Toscana si esibiranno live i Pinguini Tattici Nucleari.

La scaletta delle cover della quarta serata di Sanremo 2022

Nonostante non sia obbligatorio presentare un duetto, molti degli artisti in gara canteranno insieme a uno o più ospiti. Di seguito la lista di tutte le cover in attesa della scaletta ufficiale pubblicata nel primo pomeriggio: