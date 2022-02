Sanremo 2022, perchè Gianni Morandi canta con la mano fasciata? L’incidente fra le fiamme e il ricovero in ospedale

3 Febbraio 2022 20:21

Gianni Morandi si presenta sul palco di Sanremo 2022 con la mano destra fasciata: il cantante porta ancora i segni del brutto incidente avuto nel marzo dell’anno scorso

Dopo aver quasi rischiato l’esclusione dalla gara per aver fatto ascoltare, involontariamente, un pezzo del suo brano sui social, Gianni Morandi, citando la sua stessa canzone, “sta andando forte”. La canzone “Apri tutte le porte“, scritta per lui da Jovanotti, ha catturato l’attenzione del pubblico e della giuria che lo ha piazzato stabilmente fra le prime canzoni in gara, tanto nella serata inaugurale, quanto nella prima classifica complessiva ottenuta dopo la seconda serata. L’energia e la simpatia di Gianni Morandi, sempre al passo con i tempi e apprezzato anche dai più giovani per la sua costante presenza sui social, hanno fatto il resto. Eppure, durante la prima esibizione, in molti hanno notato un dettaglio particolare: Gianni Morandi canta con la mano destra fasciata.

Nonostante si sia prestato anche lui ad aiutare i fan per il “FantaSanremo“, questa non è una trovata per guadagnare punti. Il cantante bolognese porta ancora i segni dell’incidente avuto l’11 marzo del 2021 che ha rischiato di costargli carissimo. “11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura…“, aveva scritto sui social con la sua solita ironia, prima di dedicarsi ai lavori di giardinaggio. Mentre era intento a bruciare delle sterpaglie, Morandi ha perso l’equilibrio finendo fra le fiamme ardenti riportando bruciature sul 15% del corpo, in particolare sulle mani (la destra soprattutto), la schiena, le ginocchia e l’orecchio. L’arista è stato subito portato all’Ospedale Maggiore di Bologna e successivamente ricoverato al Centro Grandi Ustionati di Cesena.

“Credo che ci sia qualcuno che mi ha guardato dal cielo, ne sono convinto. – ha raccontato Morandi in passato al “Quotidiano Nazionale” – Col passare dei giorni mi spavento sempre di più. Perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato. Prima di tutto, ho salvato la vita. Perché quando tu cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda. Mi sono attaccato con le mani a un ramo che bruciava pur di saltare fuori. La seconda cosa importante è che ho salvato la faccia. […] La mano sinistra, quella che fa gli accordi si muove abbastanza bene, direi che è quasi recuperata. La mano destra in questo momento è piuttosto debole, dovrò fare molta fisioterapia, ci vorrà del tempo”. Nonostante siano passate diverse settimane da queste dichiarazioni, Morandi è ancora alle prese con la riabilitazione e si è mostrato spesso con un vistoso tutore alla mano, mentre sul palco usa una meno visibile fasciatura.