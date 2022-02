Sanremo 2022, Malgioglio prende in giro Bassetti: “lei è una superstar della tv, con una mia canzone avrebbe vinto il Festival”

4 Febbraio 2022 18:23

Cristiano Malgioglio ironizza su Matteo Bassetti: il botta e risposta in diretta sulla possibile partecipazione, con vittoria assicurata, del virologo a Sanremo

Nel Sanremo della “ripartenza”, a un anno dall’edizione andata in scena a porte chiuse, con la desolazione dell’Ariston vuoto, la pandemia continua a far parlare di sè fra una canzone e l’altra. Fortunatamente le precauzioni sanitarie hanno limitato l’effetto del Covid sul Festival, andato avanti fin qui a gonfie vele, per questo motivo ci si può permettere di fare un po’ di ironia. Durante la puntata pomeridiana de “La Vita in Diretta”, Matteo Bassetti è stato ospite per un intervento direttamente dall’Ariston.

Cristiano Malgioglio, dallo studio, non ha perso l’occasione per una frecciatina legata alla continua presenza dei virologi in tv: “ormai lei è una grande superstar, oltre che un grandissimo medico. Lei ama cantare, ho visto quel duetto con i suoi colleghi… ma se lo avessi saputo prima, avrei scritto una canzone per lei, l’avrei mandato al Festival di Sanremo e avrebbe vinto, lo sa?!“. Ne è nato un simpatico botta e risposta nel quale Bassetti ha risposto: “sono molto stonato!“. Malgioglio ha quindi aggiunto: “ci sono tanti metodi per aggiustare la voce“. “Ci vuole un trapianto di corde vocali“, ha ironizzato il medico. “Il professor Bassetti a Sanremo avrebbe spopolato, avrebbe vinto questa manifestazione“, la sentenza di Malgioglio che ha poi lanciato un’altra provocazione: “non si è stancato di fare televisione?“. Bassetti ha ammesso: “sarei contento di tornare a fare il mio lavoro se la pandemia finisse rapidamente“.

Dallo studio è stato chiesto al virologo come abbia reagito allo sketch di Checco Zalone che ha scherzato sulla paura che i virologi hanno di perdere la popolarità alla fine della pandemia. “La reazione è stata quella di sorridere insieme a mia moglie e ai miei figli. – ha spiegato Bassetti – Credo che abbia ampiamente colto nel segno, ma non credo che quando finirà la pandemia andrò a lavare i piatti in pizzeria (riprendendo un verso dello sketch di Checco Zalone, ndr), tornerò a fare l’infettivologo. Perchè mi sono lamentato della mia foto? Sembravo un Mangiamorte di Harry Potter“.