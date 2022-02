Sanremo 2022, la lezione di Gianni Morandi a Mahmood e Blanco: “è arrivato e ci ha smerdato”

5 Febbraio 2022 14:52

Mahmood e Blanco raccontano un simpatico siparietto avvenuto dietro le quinte di Sanremo 2022: Gianni Morandi ha invitato i due ragazzi, con ironia, a non fare gli ipocriti

“L’eterno ragazzo“, mai soprannome fu più azzeccato. Gianni Morandi, nonostante i suoi 77 anni, continua a divertirsi e a far divertire. Ieri, nella serata delle cover di Sanremo 2022, non solo ha cantato un medley composto da alcuni dei suoi più grandi successi e di quelli di Jovanotti (sul palco con lui), ma dopo aver vinto il premio per la speciale classifica delle cover, ha anche offerto il bis. Il tutto cantando e saltellando sul palco alle 01:30 di notte. Un artista straordinario, il cui valore è riconosciuto anche dai più giovani. Un esempio ne sono Mahmood e Blanco, favoritissimi per il successo finale e primi in classifica, che hanno avuto un simpatico siparietto dietro le quinte con il cantante emiliano.

In conferenza stampa, i due giovani hanno spiegato di aver ricevuto una bella ‘lezione’ da Gianni Morandi: “mentre stavamo dicendo a tutti che eravamo qui per divertirci, lui è arrivato e ci ha smerdato: ‘ehi, ragazzi, non diciamo cazzate. Nessuno è qui per divertirsi’“. Niente ipocrisia, Sanremo resta pur sempre una competizione in una vetrina mondiale che ha lanciato e lancerà ancora tante carriere. Mahmood e Blanco hanno poi aggiunto: “la cosa più trap che abbiamo sentito è Gianni che diceva: ‘ehi bro…’”. E a chi gli chiede se Gianni Morandi abbia beneficiato del boost di popolarità ed energia di Jovanotti durante l’esibizione di ieri, i due ragazzi rispondono per le rime: “Jovanotti e Morandi hanno spaccato e dire che a Gianni serve una mano è una cazzata. Che gli devi dire? Sono intoccabili, due mostri sacri! Morandi ha vinto l’esibizione perché è stata figa“.