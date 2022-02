Sanremo 2022, la favola LGBTQ di Checco Zalone ambientata in Calabria: Cenerentola trans e anche al Re piace la soppressata

2 Febbraio 2022 22:22

Checco Zalone spiazza tutti con uno dei suoi sketch irriverenti: il palco di Sanremo si trasforma in un mondo fatato, per una favola LGBTQ ambientata… in Calabria

Dopo la sferzante ironia di Fiorello che ha animato la prima serata del Festival di Sanremo, questa sera c’era grande attesa per la presenza di Checco Zalone sul palco dell’Ariston. E il comico pugliese non ha deluso le attese. Partito dalla balconata del Teatro, è sceso quasi “snobbando” la ricca platea per poi lanciarsi in una serie di battute aventi come bersaglio il povero Amadeus e la scelta, a suo dire imposta dalla moglie Giovanna, di aver portato 5 co-conduttrici preparate, colte e intelligenti al posto della “classica valletta scema“.

A diventare virale sui social è stata però la seconda parte del suo intervento, quella legata a una particolare favola che lui stesso ha definito “LGBTQ”, ambientata… in Calabria. Il comico barese ha esordito parlando di quanto sia bella la Calabria, ammettendo poi di averlo fatto per essersi messo al riparo da eventuali insulti per ciò che avrebbe detto. La favola è una versione “particolare” di Cenerentola, con la narrazione di Amadeus e l’interpretazione di Checco Zalone che alterna le voci del Re e del principe, con marcato accento calabrese, di Fiorenza “la fata di Cosenza”, e di una Cenerentola… trans. La storia si svolge fra risate, battute e doppi sensi, con la novella Cenerentola che alla mezzanotte torna “chi pila e u pomu d’Adamu” e perde la scarpetta che misura un bel “quarantottu!”. Alla scoperta che la bella Cenerentola sia invece un Cenerentolo, il Re dà del pervertito al figlio che esclama “io mi ammazzo“. E Cenerentola “io mi ammazzo? Tutto questo per il mio c...”. E poi l’ammonimento al Re “cliente affezionato, mascherato in una strada fredda e buia, al quale piace con la ‘nduja” pi ‘corretta’ in “una strada dissestata, al quale piace la soppressata“.

Morale della favola? Spiegata con una canzone contro l’ipocrisia e l’omofobia, sulle note di “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini, trasformata per l’occasione in uno dei brani irriverenti del repertorio di Checco Zalone “io (trans) sono metà e metà, è vero, ma tu (che giudichi) sei un coglione intero“.