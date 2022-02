Sanremo 2022, la classifica dopo la 4ª serata: Gianni Morandi trionfa fra le cover, Mahmood e Blanco lanciatissimi verso la vittoria

5 Febbraio 2022 11:02

La classifica di Sanremo 2022 dopo la quarta serata: Mahmood e Blanco mantengono la prima posizione e staccano Elisa, ora terza. Gianni Morandi vince la serata Cover e si piazza in seconda posizione nella generale

Anche la quarta serata di Sanremo 2022 è passata agli archivi. Ennesimo successo per Amadeus e il resto della squadra del Festival che con la serata dedicata a cover e duetti ha fatto registrare uno share clamoroso del 60.5%, raggiungendo 11.378.000 telespettatori: si tratta dello share più alto degli ultimi 27 anni! Il merito è dei tanti ospiti che hanno accompagnato i cantanti in gara, della “nostalgia” per le sempre amatissime canzoni del passato e per il mix di un Festival che alterna contemporaneità e passato, senza mai banalizzare nè l’una nè l’altro. Molto apprezzato anche il monologo sulla cecità di Maria Chiara Giannetta, profonda nel suo intervento ma anche simpatica e ironica negli altri intermezzi in cui è stata coinvolta.

Veniamo alla musica. Gianni Morandi e Jovanotti hanno fatto ballare l’Ariston con un medley dei successi di entrambi, al punto che a notte fonda, dopo aver vinto la serata cover, il pubblico ha preteso il bis… ed è stato accontentato. “L’eterno ragazzo” della musica italiana sale al secondo posto, ma quello di ieri sera potrebbe essere stato una sorta di riconoscimento alla carriera di un artista straordinario che però, questa sera, potrebbe farsi definitivamente da parte nella lotta per la vittoria finale. Mahmood e Blanco, infatti, si piazzano secondi nella serata cover con “Il cielo in una stanza” e mantengono ben salda la prima posizione nella classifica generale: la canzone che portano in gara è apprezzata dal pubblico e dalla critica, i due sono seguitissimi sui social e hanno fatto incetta di voti nelle prime 4 puntate. Sarà difficile batterli. Ci proverà Elisa, terza nella serata di ieri e terza anche in classifica generale, un gap che potrebbe essere difficile da recuperare in una sola sera nonostante la voce e la canzone straordinaria.

La classifica di Sanremo 2022 dopo la serata cover