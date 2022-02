Sanremo 2022, la classifica dopo la prima serata: Mahmood e Blanco dominano, in top 10 tanta Sicilia!

2 Febbraio 2022 10:35

La classifica di Sanremo 2022 dopo la prima serata: Mahmood e Blanco dominano, sul podio la Rappresentante di Lista e Dargen D’Amico

La prima serata di Sanremo 2022 è stata un grande successo di pubblico con 10.911.000 spettatori e il 54.7% di share. Le 12 canzoni in gara hanno tenuto incollati gli italiani fino a tarda notte, generando un gran flusso di interazioni social già a partire dalla prima esibizione, quella di Achille Lauro che si è letteralmente “battezzato” sul palco. Uno spettacolo che forse ha messo in secondo piano la canzone, molto simile nel mood e nell’interpretazione a “Roll’s Royce” e “Me ne frego”, che gli è valsa solo la 9ª posizione in classifica.

Apprezzati all’unanimità Mahmood e Blanco che hanno letteralmente messo i “Brividi” con la loro esibizione: una canzone d’amore, molto sanremese, trainata dalla voce particolare del cantante di origini egiziane, accompagnata e a volte spezzata dal rap di Blanco. Una prima posizione incontrastata che sa di ipoteca, quantomeno, sul podio finale. Completa il podio un po’ di Sicilia. Al secondo posto l’energia e la simpatia di “La Rappresentante di Lista“, band palermitana che ha conquistato tutti con il ritornello di “Ciao, ciao”. Sale sul terzo gradino Dargen D’Amico con la sua “Dove si balla”, pezzo dance dal testo non banale che il rapper milanese, ma nato da genitori originari di Filicudi, è riuscito a presentare al meglio nonostante la sua esibizione sia arrivata dopo quella dei dirompenti Maneskin, super ospiti della prima serata.

La classifica di Sanremo 2022 dopo la prima serata