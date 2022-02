Sanremo 2022, la classifica della terza serata: Mahmood e Blanco tornano in testa, vola Gianni Morandi!

4 Febbraio 2022 10:36

La classifica della terza serata di Sanremo 2022: Mahmood e Blanco sorpassano Elisa e tornano in vetta, Gianni Morandi vola fino al terzo posto

Terza serata di Sanremo 2022 passata agli archivi. Ancora una volta il Festival si conferma su ottimi livelli intercettando l’interesse di 9.360.000 telespettatori, pari al 54.1% di share. Per fare un confronto, la terza serata dell’edizione 2021, dedicata però alle Cover (quest’anno sarà la quarta, quella di questa sera), aveva raggiunto circa 2 milioni di spettatori in meno con il 44.3% di share. Per la prima volta in questa edizione si sono esibiti tutti i cantanti in gara. Una puntata più lunga delle precedenti, ma non troppo, con 25 esibizioni intervallate dalla straordinaria presenza di Drusilla Foer, il fantastico mini-concerto di Cesare Cremonini, il significativo monologo di Saviano contro la Mafia e tutto il resto di sketch e intermezzi in scaletta.

Attesissimo il momento della classifica dopo la prima votazione del pubblico. In testa Mahmood e Blanco, applauditissimi ancor prima di salire sul palco, con una splendida performance. Scivola di una posizione Elisa, seconda: sarà probabilmente fra il giovane duo e la cantante triestina il duello finale per la vittoria del Festival. Terza posizione per Gianni Morandi che a sorpresa scavalca due cantanti apprezzatissimi fra i più giovani come Irama e Sangiovanni. Scivolano in fondo alla top 10 La Rappresentante di lista e Dargen D’Amico, fin qui sempre a contatto con il podio.

La classifica della terza serata di Sanremo 2022