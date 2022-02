Sanremo 2022, la classifica della 2ª serata: Elisa mette i “Brividi” anche a Mahmood e Blanco!

3 Febbraio 2022 10:32

La classifica della seconda serata di Sanremo 2022: Elisa debutta all’Ariston con una canzone da brividi e chiude in testa nella classifica parziale. Mahmood e Blanco al secondo posto, terza La Rappresentante di Lista

Grande successo anche per la seconda serata di Sanremo che supera la serata inaugurale sfondando il muro degli 11 milioni di telespettatori con uno share pari al 55.8%. Il merito è dell’irriverente comicità di Checco Zalone, mattatore della serata, ma anche della curiosità generata dalla seconda metà delle canzoni in gara. Ben 13 le esibizioni andate in scena nel mercoledì sanremese con tanto di classifica generale parziale che finalmente comprende tutti e 25 gli artisti.

Elisa si presenta all’Ariston dopo 21 anni di carriera e lo fa con una canzone magnifica, “O forse sei tu“, che le vale il primo posto nella classifica della serata e anche in quella generale: azzardiamo anche un posto sul podio. Scavalcati Mahmood e Blanco, coppia che aveva raccolto l’unanime consenso della giuria, del pubblico e dei social nella prima serata. Terza posizione per La Rappresentante di Lista che si posiziona davanti a Dargen D’Amico: le due canzoni leggere e orecchiabili che potrebbero ribaltare le attese cavalcando l’onda del tormentone.

La classifica provvisoria di Sanremo 2022 dopo la 2ª serata