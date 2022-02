Sanremo 2022, il programma della prima serata: i 12 cantanti in gara, Ornella Muti e Matteo Berrettini sul palco

1 Febbraio 2022 13:26

Il programma della prima serata di Sanremo 2022: la scaletta dei cantanti in gara, il ruolo di co-conduttrice affidato a Ornella Muti e il tennista Matteo Berrettini fra i super ospiti

Al via quest’oggi, in prima serata su Rai 1, la 72ª edizione del Festival di Sanremo, attesissima kermesse canora che terrà compagnia agli italiani dall’1 al 5 febbraio. La prima novità dell’edizione 2022 è il ritorno del pubblico in presenza, con il 100% della capienza del Teatro Ariston, dopo la tristezza della platea vuota che ha accompagnato il Festival 2021. Confermato alla conduzione Amadeus, affiancato da una co-conduttrice diversa ogni sera: nella serata inaugurale ci sarà l’attrice Ornella Muti. E Rosario Fiorello? Una domanda-tormentone che ha accompagnato i giorni precedenti al Festival: ci sarà! Il suo ruolo non è stato svelato: potrebbe limitarsi a qualche apparizione solo nella prima serata, dato che non è segnalato fra gli ospiti fissi del programma, ma conoscendolo, potrebbe cambiare idea e ritagliarsi uno spazio in tutte e 5 le notti sanremesi, seppur con un ruolo minore rispetto alle scorse edizioni delle quali è stato conduttore insieme ad Amadeus.

I cantanti in gara nella prima serata di Sanremo 2022

Saranno 12 i cantanti in gara nella prima serata di Sanremo. Di seguito presenti in ordine alfabetico, la scaletta ufficiale verrà pubblicata poco prima dell’inizio della puntata:

Achille Lauro – “Domenica”

– “Domenica” Ana Mena – “Duecentomila ore “

– “Duecentomila ore “ Dargen D’Amico – “Dove si balla”

– “Dove si balla” Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

– “Apri tutte le porte” Giusy Ferreri – “Miele”

– “Miele” La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

– “Ciao ciao” Mahmood e Blanco – “Brividi”

– “Brividi” Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

– “Lettera di là dal mare” Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

– “Inverno dei fiori” Noemi – “Ti amo non lo so dire”

“Ti amo non lo so dire” Rkomi – “Insuperabile”

“Insuperabile” Yuman – “Ora e qui”

Gli ospiti della prima serata di Sanremo 2022

Tanta attesa per gli ospiti che prenderanno parte alla prima serata del Festival. Presenti al Teatro Ariston i vincitori della scorsa edizione, i Maneskin, freschi di trionfo all’Eurovision proprio grazie alla canzone trionfatrice di Sanremo “Zitti e buoni”. Restando sempre in ambito musicale, presenti all’Ariston anche i Meduza, trio di producer italiani apprezzatissimi nel mondo della musica dance. Nel corso della serata saliranno sul palco anche gli attori Raoul Bova e Nino Frassica per presentare la nuova stagione di “Don Matteo”. Abituato a palcoscenici sportivi di grande prestigio, ultimo quello in cemento degli Australian Open, debutterà al Festival anche il campione di tennis Matteo Berrettini.