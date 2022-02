Sanremo 2022, la gag di Fiorello sul vaccino. Gli trema il braccio: “sono i poteri forti, è il grafene” [VIDEO]

2 Febbraio 2022 11:49

La gag di Fiorello sul vaccino nella prima serata di Sanremo 2022: il comico simula un movimento incontrollato del braccio, è colpa dei poteri forti e del grafene

Ospite per una sola sera (forse!), ma la presenza di Rosario Fiorello sul palco dell’Ariston ha dato una grande scossa alla prima serata di Sanremo 2022. Il 54% di share con oltre 10 milioni di telespettatori sintonizzati su Rai 1 è stato anche merito suo. La sua dissacrante ironia, le simpatiche gag e l’intesa con Amadeus, amico e spalla da una vita, hanno dato una spinta in più alla serata, spezzando il ritmo della competizione. Una gag in particolare ha fatto molto discutere generando grandi interazioni sui social, quella sul vaccino. Fiorello, nel bel mezzo di un dialogo con Amadeus, inizia a muovere il braccio in maniera compulsiva. Una volta immobilizzato con l’aiuto del conduttore, il comico siciliano spiega: “è il vaccino, è il microchip, sono i poteri forti. Non sono io, è il grafene!“.