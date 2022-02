Sanremo 2022, primo caso Covid: positivi i Coma_Cose, al loro posto si esibirà Gaia

3 Febbraio 2022 16:01

Primo caso di positività al Covid a Sanremo 2022: i Coma_Cose non potranno partecipare alla terza puntata come ospiti nella Costa Toscana. Al loro posto si esibirà Gaia

Primo caso di positività al Covid nella 72ª Edizione del Festival di Sanremo. Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai 1, ha annunciato in conferenza stampa l’assenza dei Coma_Cose dalla terza puntata di Sanremo. Il duo formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, in gara nella passata edizione con “Fiamme negli occhi”, si sarebbe dovuto esibire nella seconda parte della terza serata del Festival, in collegamento dalla nave da crociera Costa Toscana ancora a largo della costa sanremese. La notizia della positività ha costretto i due in isolamento obbligatorio e gli organizzatori a cambiare i piani. Questa sera infatti, Fabio Rovazzi e Orietta Berti annunceranno la performance di Gaia, anche lei in gara nella passata edizione di Sanremo con il brano “Cuore amaro”.