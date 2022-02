Sanremo 2022, chi è Yuman? Originario di Capo Verde e dal nome originale: il cantante che ha vinto Sanremo Giovani

1 Febbraio 2022 19:48

Yuman, nome d’arte di Yuri Santos Tavares Carloia: originario di Capo Verde ma nato a Roma, si presenta a Sanremo 2022 con “Ora e qui” da vincitore di Sanremo Giovani

Tanti giovani sul palco di Sanremo 2022, qualcuno già parecchio noto al grande pubblico, qualcun altro che invece si è affacciato da poco alla scena musicale italiana. È questo il caso di Yuri Santos Tavares Carloia, in arte Yuman, cantante 26enne originario di Capo Verde ma nato nel 1995 a Roma, città nella quale il padre ha un’officina in zona Battistini. Yuri ha iniziato fin da giovane ad appassionarsi alla musica scrivendo i propri brani quando non aveva ancora raggiunto la maggiore età. Lo pseudonimo Yuman ha un’origine davvero particolare: deriva dalla fusione del suo nome, Yuri, con la parola “human” (umano), formando un’unica parola che ricorda la pronuncia inglese del termine “human”.

Nel 2015, appena ventenne, viaggia tra Londra e Berlino, città dalla forte impronta musicale urbana che ne influenzano lo stile. Al rientro a Roma entra in contatto con la Leave Music e il produttore Francesco Cataldo che lo segue nel percorso che lo porta alla firma con l’etichetta Universal nel 2017. Nell’anno successivo fa uscire il singolo “Twelve”, subito virale su Spotify. Nel 2019 pubblica il suo primo progetto ufficiale dal titolo “Naked Thoughts”. Oggi l’occasione di “diventare grande” al Teatro Ariston di Sanremo.

Il trampolino di lancio: la vittoria di Sanremo Giovani con “Mille notti”

Da quest’anno a Sanremo non ci sarà più la categoria nuove proposte. Sanremo Giovani ha, infatti, messo in palio 3 pass per la gara dei big. Ad aggiudicarsene uno, insieme a Tananai e Matteo Romano, è stato proprio Yuman classificatosi in prima posizione. Il cantante romano ha sbaragliato la concorrenza con il brano “Mille Notti” che racconta il complicato rapporto padre-figlio, un amore senza dialogo nel quale i due protagonisti faticano a venirsi incontro. Crescendo, i due finiscono per assomigliarsi sempre più.

Il testo di “Ora e qui”: la canzone presentata a Sanremo 2022

Yuman si prepara all’esordio sul palco dei “big” con la sua voce calda e avvolgente. La sua canzone, “Ora e qui“, racconta l’uscita da un momento difficile, le notti insonne, gli innumerevoli progetti non rispettati. Poi, d’un tratto, la svolta: “ora e qui, finalmente io riesco a dire che sto bene“.

C’è una strada, tutta curve, tra il cuore e la testa

Senza mappe, scorciatoie, o un’area di sosta

A perdersi, io lo so bene, basta niente, come in mare

Ma quando stavo per arrendermi, mi hai insegnato a respirare.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è solo l’inizio del viaggio: mi piace,

Vieni con me.

Quante liste impolverate dai miei prima o poi

Notti appese a uno schermo, a fare le sei… le sei!

A vivere in un film che so a memoria, rinchiuso in un finale sempre uguale

Ma poi mi hai detto: guarda là fuori, lo so che hai paura,

Cadrai, ti farai male, ma è così se vuoi volare e.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.

Ehi, ehi…

Partiamo anche adesso, dai!

Hai tenuto insieme il mio mondo, combattuto per due, vedrai.

Ora tocca a me, dimostrarti che

Voglio dire noi

Voglio dirlo più forte

Ancora più forte

Ancora una volta, sì.

Ora e qui, finalmente io

Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce

Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.

Ora e qui, riesco a crederci

Grido forte che sto bene, domani poi, si vede

Questo è l’inizio del viaggio e mi piace,

Resta con me.