Sanremo 2022, chi è Tananai e cosa vuol dire il suo nome? Il finalista di Sanremo Giovani che canta “Sesso occasionale”

2 Febbraio 2022 19:45

Tananai pronto al grande salto dal Sanremo dei giovani a quello dei big. Scopriamo qualcosa in più su di lui dall’origine del nome d’arte al testo della sua “Sesso Occasionale”

L’attuale edizione di Sanremo non prevede la categoria Nuove Proposte, ma i 3 finalisti di Sanremo Giovani hanno staccato il biglietto per il Sanremo dei big. Fra di essi c’è anche Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai. Lo pseudonimo scelto lo lega al nonno che lo chiamava così da bambino, come confessato in un’intervista a “Oggi è un altro giorno”: “Tananai è come mi chiamava mio nonno. Vuol dire piccola peste o furbetto, mettiamola così“. Nato l’8 maggio del 1995, il giovane Tananai inizia la sua carriera come produttore e compositore, per poi dedicarsi alla scrittura delle canzoni come autore. Attivo in ambito musicale dal 2017, ha pubblicato 6 singoli e un album di musica elettronica “To Discover And Forget”. Nel 2019 pubblica diversi singoli come “Bear Grylls”, “Volersi Male”, “Calcutta” e “Ichnusa”. Di recente uscita l’EP “Piccoli Boati” e i singoli “Baby Goddamn” e “Maleducazione”. Lo scorso 15 dicembre ha raggiunto la finale di Sanremo Giovani con il brano “Esagerata”, insieme a Yuman e Matteo Romano, anch’essi al Festival con lui.

Testo della canzone “Sesso occasionale”

Non mi ricordo dove ho parcheggiato la mia macchina distrutta

Ok va bene che sono distratto nemmeno tu sei perfetta

E quanto ti ho aspettata ma tu no no, stavi cercando un tipo, qualcosa che non ho

Un altro un po’ più freddo ma io no, io c’ho 38 gradi in corpo

E la testa in alto mare, troviamoci una casa

E non finiamoci più nel sesso occasionale

Ma sappi che tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Abbiamo litigato come i gatti sembra che è caduto il cielo

Ok va bene che non lo rifaccio si però dai anche meno

E quanto ti ho aspettata ma tu no no

Ballavi con un tipo, de Niro al quinto shot

Rimani fino a tardi ma io no, io me ne vado che c’ho sonno

E la testa in alto mare, troviamoci una casa e non finiamoci più

Nel sesso occasionale ma sappi che

Tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta

Baby ritorna da me e metti via quella pistola

Baby ma dai cosa c’è, quell’altra non mi è mai piaciuta

Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta