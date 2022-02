Sanremo 2022, chi è Martina Pigliapoco? La storia del carabiniere che ha salvato una donna dal suicidio

3 Febbraio 2022 18:03

Martina Pigliapoco sale sul palco di Sanremo 2022: la donna carabiniere che ha sventato un tentativo di suicidio ed è stata nominata dal presidente Mattarella Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

Nella terza serata di Sanremo saranno diversi gli ospiti ad alternarsi sul palco, fra un’esibizione canora e l’altra. Da Cesare Cremonini a Roberto Saviano, da Anna Valle a Martina Pigliapoco. Se i primi 3 sono volti molto noti della musica e della tv, il nome di Martina Pigliapoco potrebbe dire poco o nulla al grande pubblico. La sua presenza è stata fortemente voluta da Amadeus per raccontare la storia che ha visto protagonista questa donna straordinaria.

Martina è membro dell’arma dei Carabinieri ed è stata insignita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana “per il coraggio e la sensibilità dimostrate nell’esercizio delle sue funzioni“. Lo scorso 4 ottobre 2021 la donna ha sventato un suicidio. Alla Stazione dei Carabinieri di San Vito di Cadore (Belluno), era d poco arrivata una segnalazione riguardante un dramma che stava per compiersi a Perarolo: una donna aveva scavalcato la ringhiera di un ponte tibetano, minacciando di buttarsi di sotto a causa delle sue difficoltà economiche. Martina Pigliapoco è arrivata sul posto e si è seduta a debita distanza dalla donna, per non spaventarla. “Ha avuto paura di non farcela a pagare tutte le spese di casa“, raccontò la Pigliapoco a “Fanpage”. Dopo un dialogo rassicurante, durato 3 ore e 30 minuti, il carabiniere ha fatto cambiare idea alla donna. “Spontaneamente ha fatto una telefonata a un suo familiare. Chiuso il telefono è scoppiata a piangere e sono riuscita a fare dei passi verso di lei, finché non le sono arrivata accanto. Le ho preso la mano e l’ho aiutata ad arrampicarsi sul lato sicuro del ponte, all’interno del parapetto”. Il tutto si è concluso con un tenero abbraccio fra le due, nel quale si è sciolta tutta la tensione del momento.