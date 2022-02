Sanremo 2022, chi è Maria Chiara Giannetta? La detective cieca Blanca che condurrà il Festival: il presunto flirt e l’amore per il tennis

4 Febbraio 2022 18:00

Scopriamo chi è Maria Chiara Giannetta, l’attrice apparsa in “Don Matteo” e protagonista in “Blanca” che affiancherà Amadeus alla conduzione della quarta serata del Festival di Sanremo

Grande attesa per la penultima serata di Sanremo 2022, quella che anticipa la finalissima di sabato, ma che non vedrà i cantanti performare i brani in gara. Quella di questa sera sarà la serata dedicata alle cover con un repertorio musicale che varia dagli anni 60 agli anni 90, tanti duetti e un nutrito gruppo di ospiti che affiancheranno gli artisti durante le loro esibizioni. A condurre la serata al fianco di Amadeus ci sarà la quarta co-conduttrice del Festival dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini e Drusilla Foer. Farà il suo debutto al Festival Maria Chiara Giannetta, giovane attrice molto nota al pubblico della Rai.

Da “Don Matteo” a “Blanca”, il presunto flirt e il “ti amo” al tennis

Maria Chiara Giannetta nasce a Foggia nel 1992, fin da bambina si appassiona alla recitazione e al teatro, tanto che all’età di 11 anni prende parte ai primi spettacoli. Dopo aver conseguito la laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università di Foggia, sceglie di trasferirsi a Roma per studiare recitazione. Nella Capitale frequenta il Centro Sperimentale di Cinematografia sviluppando e affinando le proprie doti recitative. La sua fama è legata alla serie “Don Matteo” nella quale ha prima recitato in un piccolo ruolo nel 2014, per poi ottenere una parte di maggiore rilievo nelle stagioni successive impersonando il ruolo del Capitano dei carabinieri Anna Olivieri. Ha recitato nel film “Bentornato presidente” con Claudio Bisio e preso parte alla serie tv “Buongiorno, mamma!” con Raoul Bova. Di recente il suo debutto da protagonista nella serie Rai “Blanca”, nella quale interpreta Blanca Ferrando, sovrintendente di polizia cieca specializzata nel décodage, l’ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste, come ad esempio intercettazioni e interrogatori.

Della sua vita privata non si sa molto. In passato si è vociferato di un flirt con l’attore Maurizio Lastrico, con il quale ha condiviso il set in “Don Matteo”, gossip alimentato da alcune foto presenti sui social e dall’affinità durante le riprese. Nessuno dei due ha mai confermato o smentito tali voci. Se proprio vogliamo parlare di amore, meglio quello per il tennis. “Non ho mai praticato sport in vita mia, alla veneranda età di 27 anni ho deciso di innamorarmi del tennis. Se fosse una persona gli direi ti amo“, ha raccontato a “La Gazzetta dello Sport”. Pratica anche lo yoga ed è appassionata di cavalli, biliardo e fotografia. Nel tempo libero si rilassa leggendo un buon libro.

Questa sera sarà alla co-conduzione di Sanremo: “speravo di non essere mesa dopo Drusilla, e invece purtroppo… – ha ironizzato – Ieri Drusilla è stata straordinaria, e il valore delle cose che diceva, nel modo giusto, perché la cosa importante è il modo in cui vengono dette le cose. L’invito qui è stato bellissimo, e il mio approccio sarà quello di poter dare me stessa, la simpatia, che ha messo ieri Drusilla, l’energia, e sono felicissima“.