Sanremo 2022, chi è Lorena Cesarini? Da prostituta in Suburra alla co-conduzione del Festival

2 Febbraio 2022 19:30

Scopriamo chi è Lorena Cesarini, la co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2022: dal ruolo in Suburra al cinema con Pieraccioni, la Roma e il portafortuna dell’attrice italo-senegalese

Ruotano le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2022. Nella seconda serata del Festival, la donna che affiancherà Amadeus alla conduzione è Lorena Cesarini, bellissima attrice di origini italo-senegalesi nata nel 1987 a Dakar da madre africana e padre italiano. Dopo pochi mesi dalla sua nascita si è trasferita a Roma, città nella quale vive tutt’oggi. Dopo la laurea in Storia Contemporanea si è dedicata alla sua passione per il cinema affermando di essere stata notata, per caso, in strada. Ha recitato nel film “Arance e Martello” diretto da Diego Bianchi nel ruolo di virginia, poi in “Professor Cenerentolo” di Leonardo Pieraccioni e in “È per il tuo bene” di Rolando Ravello, al fianco di Marco Giallini e Matilde Gioli. Ha preso parte anche a un episodio della serie “I bastardi di Pizzofalcone“.

Il ruolo che le ha dato grande visibilità, soprattutto fra i più giovani, è quello di Isabel Mbamba nella serie tv Netflix “Suburra“, una prostituta che intrattiene una relazione con il protagonista Aureliano Adami, interpretato da Alessandro Borghi. Tifosa della Roma, appassionata di ballo, amante del mare e del surf, Lorena Cesarini ha confessato che porterà sul palco di Sanremo un portafortuna, un piccolo sacchetto di raso cucito dalla madre: la donna è la persona più importante della sua vita, le due sono molto legate anche a causa della prematura morte del padre.