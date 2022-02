Sanremo 2022, chi è Drusilla Foer? L’alter ego di Gianluca Gori: la notte hot, il marito nobile e la domestica

3 Febbraio 2022 19:00

Fa il suo debutto sul palco di Sanremo 2022 Drusilla Foer, l’alter ego di Gianluca Gori: nobildonna elegante e raffinata, artista poliedrica e adesso anche co-conduttrice del Festival

Ornella Muti ha avuto il privilegio di aprire la serata inaugurale, Lorena Cesarini ha portato sul palco tutta la sua emozione e un importante messaggio di denuncia contro il razzismo, per la terza serata Sanremo sceglie di giocarsi un vero e proprio asso nella manica. La co-conduttrice della terza serata del Festival della Canzone Italiana sarà Drusilla Foer, pronta a portare sul palco dell’Ariston tutta la sua personalità.

Chi è Drusilla Foer? La nobildonna alter ego di Gianluca Gori

“Quando ho scoperto un personaggio così chiaro, così libero, ho pensato che tutti dovessero conoscerla e ho spinto la signora a farsi più visibile. Ammetto che vorrei essere come lei”. Sono le parole rilasciate a “Il Tirreno” da Gianluca Gori, attore e fotografo fiorentino classe 67, che ha dato vita al personaggio di Drusilla Foer. Lei ‘controbatte’ asserendo che: “Gianluca è un tipo con cui ho preso il tè una volta; sostiene di avermi inventato, ma io credo che non possa avere tanta genialità“. Un simpatico dualismo che ha dato vita a un personaggio straordinario: attrice, cantante, autrice, pittrice, un’artista dalle mille sfaccettature. Il suo nome ha a che fare con un battello e una notte di amore sfrenato: “il battello è diventato monumento storico, una sorta di pezzo d’antiquariato, come me insomma”, ha raccontato a Libero nel 2017.

Nata a Firenze il 23 luglio del 1945, sotto il segno del leone. Ha ricevuto “un’educazione antiborghese che tende all’essere liberi“. Il papà era un diplomatico di stanza a Cuba, città in cui è cresciuta fino alla maggiore età. Successivamente ha girato il mondo fra Parigi, Chicago, Bruxelles, Madrid e New York e proprio nella Grande Mela ha scelto di aprire un negozio dell’usato, il “Second Hand Dru“.

In merito alla sua vita sentimentale, Drusilla ha svelato di essere stata sposata con “un texano orrendo, che poi ho tradito” e di aver trovato l’amore con il nobiluomo belga Hervé Foer, discendente della nota famiglia Dufur, che l’ha lasciata vedova pochi giorni dopo le nozze. La nobildonna non si è più risposata dopo quanto accaduto. “Il mio unico lusso è Ornella, assunta anni fa come domestica ma divenuta figura centrale della mia vita. A lei devo tutta la solidità che posseggo“, racconta Drusilla. Nonostante il “titolo”, resta una donna molto pragmatica e sempre impegnata: “il mio unico lusso è Ornella, assunta anni fa come domestica ma divenuta figura centrale della mia vita. A lei devo tutta la solidità che posseggo“.

Famosa sul web, è passata successivamente a cinema e tv. Ha recitato in “Magnifica Presenza” di Ferzan Ozpetek, è stata giudice di Strafactor (lo speciale di XFactor), ha preso parte al Maurizio Costanzo Show ed è ospite fissa nel salotto di CR-La Repubblica delle Donne. Ha posato per importanti riviste di moda e nel 2021 ha scritto un libro dal titolo “Tu non conosci la vergogna“. Nel 2017, a “Libero Quotidiano”, aveva confessato: “farei volentieri la valletta a Sanremo, adorerei. Ma forse sono troppo alta, 1 e 85“. Questa sera vedremo la sua chioma argentata e la sua raffinatezza scendere le scale dell’Ariston.