Sanremo 2022, chi è Ditonellapiaga e perchè si chiama così? Alla ricerca di “Chimica” con Donatella Rettore

2 Febbraio 2022 19:23

Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga: la cantante urban con il nome d’arte social che duetta con Donatella Rettore sulle note di “Chimica”

Ditonellapiaga. Tutto attaccato. Non è un errore, nè facciamo riferimento al modo di dire, si tratta del nome d’arte di una delle concorrenti in gara a Sanremo 2022. È lo pseudonimo usato da Margherita Carducci, giovane cantante romana classe 1997. Icona urban, ha iniziato a calcare i primi palchi nei locali romani fra jam session soul, nu soul e jazz. Nel 2019 l’incontro con i producer romani BBROD la porta verso l’uscita del primo singolo “Parli”. Il primo EP ha il titolo “Morsi” contenente sei brani: “Repito”, “Spreco di potenziale”, “Carrefour Express”, “Altrove”, “Morphina”, “Repito – Populous Remix”. Poco prima di essere selezionata per Sanremo ha pubblicato il primo album di inediti dal titolo “Camouflage”.

Perchè si chiama Ditonellapiaga?

Il suo nome d’arte è originale e senza dubbio non passa inosservato. Il riferimento è al famoso modo di dire “non mettere il dito nella piaga” che indica come in alcuni frangenti si tenda ad aggravare, in qualche modo, una situazione già difficile. Intervistata da “Rollingstone”, la ragazza ha spiegato che il suo nome d’arte deriva dai social: “non riuscivo a trovare un nome che rispecchiasse me e la mia musica. Su Instagram, che per la mia generazione è una sorta di avatar della persona e della vita, cambiavo nome ogni mese, divertendomi a giocare con le assonanze. Mentre componevo le prime canzoni di questo EP, avevo scelto Ditonellapiaga e un amico mi fece notare che funzionava: così me lo sono tenuto”.

Testo della canzone “Chimica”

E non so bene come dirlo

Come farlo

Ma ne parlo seriamente

E non conviene se lo fingo

Se lo canto

Se lo urlo tra la gente

E non mi basta avere un cuore

Per provare dell’amore veramente

E non mi servono parole per un poco di piacere è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

E non c’è dove oppure quando

Solo fango ed un impianto travolgente

E non c’è anticipo o ritardo

E se rimango vengo ripetutamente

E non m’importa del pudore

Delle suore me ne sbatto totalmente

E non mi fare la morale

Che alla fine, se Dio vuole è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

E non c’è iodio oppure zinco

È solo marmo bianco e muscoli bollenti

E non c’è podio che non vinco

È solo cardio

E conta spingere sui tempi

E non mi serve una Ferrari

Se non vali come fante a fari spenti

Ma no non contano gli affari

Siamo chiari e se compari i coefficienti

È una questione di

Trovare quello giusto

Quello che guardi e per un po’

Solo un po’

Solo un po’

Il mondo fuori è un ricordo alla fine

Se ho gli occhi nei tuoi occhi

E le tue labbra sulle mie labbra

La mano sulla coscia incalza

E credimi ti dico sì

È solo una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di