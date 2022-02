Sanremo 2022: tutti i cantanti in gara, le canzoni, le co-conduttrici e i super ospiti della 72ª edizione del Festival

1 Febbraio 2022 12:34

Dal 1° al 5 febbraio prenderà il via Sanremo 2022: cantanti in gara, canzoni, co-conduttrici e super ospiti delle 5 serata del Festival

“Questo del 2022 è un Festival di Sanremo che vuole essere nel segno della speranza di tornare alla normalità. Spero in un Festival di gioia anche per il fatto che il Teatro Ariston sarà pieno e non ci troviamo, dunque, nella situazione dello scorso anno. Forse questo è il segno della vera rinascita o comunque un tentativo di rinascita. La mia speranza, poi, è in un Festival da ascoltare, da vedere e, perché no, da ballare“. Con queste parole Amadeus ha presentato la 72ª edizione del Festival di Sanremo pronto per la serata d’esordio in prima serata su Rai 1, da questa sera, martedì 1 febbraio, fino a sabato 5 febbraio. Sarà un Festival all’insegna della buona musica e del buon umore, quello della “convivenza” con la pandemia che questa volta non impedirà la presenza del pubblico, nonostante le rigide norme di sicurezza e l’obbligo vaccinale per i cantanti over 50. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul Festival dai cantanti in gara alle co-conduttrici e i super ospiti delle 5 serate sanremesi.

Cantanti e canzoni in gara a Sanremo 2022

Il Festival della Canzone Italiana. Dunque i protagonisti non possono essere che loro, i 25 cantanti in gara. Da questa edizione non ci sarà la categoria delle nuove proposte: i 3 giovani Yuman, Tananai e Matteo Romano saranno regolarmente in gara con i 23 big. Un mix interessante fra figure storiche della musica italiana come Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Iva Zannicchi; diversi grandi nomi del calibro di Emma, Elisa, Fabrizio Moro; stuzzicanti proposte rap da Rkomi, Highsnob e Hu, Dargen D’Amico, Mahmood e Blanco; tanti giovani in rampa di lancio come Aka7even, Sangiovanni e Irama. Senza dimenticare il solito Achille Lauro, questa volta in gara come cantante e non come ospite.

Gli artisti in gara nella 1ª serata

Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir – Domenica

Ana Mena – Duecentomila ore

Dargen d’Amico – Dove si balla

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Giusy Ferreri – Miele

La Rappresentante di Lista – Ciao, ciao

Mahmood e Blanco – Brividi

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Noemi – Ti amo non lo so dire

Rkomi – Insuperabile

Yuman – Ora e qui

Gli artisti in gara nella 2ª serata

Aka7even – Perfetta così

DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Emma – Ogni volta è così

Fabrizio Moro – Sei tu

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Le Vibrazioni – Tantissimo

Tananai – Sesso Occasionale

Matteo Romano – Virale

Sangiovanni – Farfalle

Le Co-conduttrici di Sanremo 2022

Amadeus sceglie ancora una donna al suo fianco, anzi ben 5. Una co-conduttrice per ogni serata, 5 punti di vista differenti sul Festival, tutti accomunati dalla loro femminilità declinata in forme differenti.

1° serata – Ornella Muti : pseudonimo di Francesca Romana Rivelli, attrice cinematografica e star della tv italiana. Nella sua carriera ha lavorato al fianco di grandi registi del calibro di Mario Monicelli, Carlo Verdone, Woody Allen e Carlo Virzì.

: pseudonimo di Francesca Romana Rivelli, attrice cinematografica e star della tv italiana. Nella sua carriera ha lavorato al fianco di grandi registi del calibro di Mario Monicelli, Carlo Verdone, Woody Allen e Carlo Virzì. 2° serata – Lorena Cesarini : attrice italo-senegalese, nata a Dakar da madre senegalese e padre italiano, trasferitasi a Roma fin da bambina. Famosa per il ruolo della prostituta Isabel nella serie “Suburra”. Recentemente ha recitato nel film di Leonardo Pieraccioni “Professor Cenerentolo”.

: attrice italo-senegalese, nata a Dakar da madre senegalese e padre italiano, trasferitasi a Roma fin da bambina. Famosa per il ruolo della prostituta Isabel nella serie “Suburra”. Recentemente ha recitato nel film di Leonardo Pieraccioni “Professor Cenerentolo”. 3° serata – Drusilla Foer : “alter ego” di Francesco Gori. Personaggio poliedrico della tv e del web. Ha recitato in “Magnifica Presenza” di Ferzan Ozpetek, è stata giudice di “Strafactor” (speciale di XFactor), ha preso parte al “Maurizio Costanzo Show” ed è ospite fissa di “CR-La Repubblica delle donne”. Ha posato inoltre per importanti riviste di moda e ha scritto un libro dal titolo “Tu non conosci la vergogna”.

: “alter ego” di Francesco Gori. Personaggio poliedrico della tv e del web. Ha recitato in “Magnifica Presenza” di Ferzan Ozpetek, è stata giudice di “Strafactor” (speciale di XFactor), ha preso parte al “Maurizio Costanzo Show” ed è ospite fissa di “CR-La Repubblica delle donne”. Ha posato inoltre per importanti riviste di moda e ha scritto un libro dal titolo “Tu non conosci la vergogna”. 4° serata – Maria Chiara Giannetta : attrice italiana famosa presente in diverse fiction di successo come “Un Passo dal Cielo 4”, “Che Dio ci Aiuti 5” e la miniserie “Baciato dal Sole”. I ruoli che le hanno dato maggiore notorietà al grande pubblico sono quelli del capitano Anna Olivieri in “Don Matteo” e della detective non vedente Blanca Ferrando in “Blanca”.

: attrice italiana famosa presente in diverse fiction di successo come “Un Passo dal Cielo 4”, “Che Dio ci Aiuti 5” e la miniserie “Baciato dal Sole”. I ruoli che le hanno dato maggiore notorietà al grande pubblico sono quelli del capitano Anna Olivieri in “Don Matteo” e della detective non vedente Blanca Ferrando in “Blanca”. 5° serata – Sabrina Ferilli: attrice, modella, doppiatrice e volto noto della tv italiana. Una delle donne più amate dagli italiani per la sua veracità romana e la sua bellezza mediterranea. Ha esordito al cinema nel 1986 con “Portami la luna” di Carlo Cotti, ha recitato in svariati cine-panettoni e anche in film di più alto spessore come “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino.

I super ospiti di Sanremo 2022

Per concludere, i super ospiti della 72ª edizione, il valore aggiunto delle 5 serate in grado di spezzare il ritmo della competizione, regalare esibizioni uniche e momenti di risate e spettacolo. Il Teatro Ariston ospiterà grandi nomi della musica italiana anche “fuori gara”: confermata la presenza di Laura Pausini, Cesare Cremonini, i Maneskin e i Meduza. Fabio Rovazzi e Orietta Berti saranno i padroni di casa del “palcoscenico galleggiante”, la nave da crociera Costa Toscana, mentre nella serata conclusiva saranno sul palco. Grande attesa per il monologo di Checco Zalone che porterà anche una delle sue simpatiche canzoni. Presenti sul palco anche molti protagonisti delle fiction Rai: Luca Argentero (“Doc – Nelle tue mani”), Lino Guanciale (“Noi”), Raoul Bova (“Don Matteo”) e Gaia Girace insieme a Margherita Mazzucco (“L’amica geniale”). Molte le personalità dal mondo dello sport azzurro che ha vissuto un 2021 da sogno, fra i nomi già annunciati spiccano il tennista Matteo Berrettini e la ciclista Elisa Balsamo. Ultimo ma non meno importante, Rosario Fiorello: interverrà nella prima puntata, non è segnato come co-conduttore o ospite fisso, ma lo conosciamo bene e da un tipo come lui, non si sa mai cosa aspettarsi!