Sanità, Occhiuto: “realizzeremo unità operativa complessa di terapia intensiva pediatrica a Catanzaro”

1 Febbraio 2022 21:09

Sanità: le parole di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria

“Realizzeremo un’unità operativa complessa di terapia intensiva pediatrica a Catanzaro, presso il Mater Domini, l’Azienda ospedaliera universitaria. Purtroppo la difficoltà maggiore che abbiamo in Calabria è quella di reperire i medici. È vero che c’è una penuria di medici in tutta Italia, soprattutto di anestesisti, ma anche di pediatri”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervistato da Radio Capital in merito alla vicenda della piccola Ginevra.

“Noi abbiamo, ad esempio, un ospedale in Calabria, quello di Polistena, in cui i bandi di assunzione per medici pediatri sono andati sempre deserti. Questo perché un giovane neo laureato pediatra ha mercato in tutti i sistemi sanitari regionali, e allora preferisce andare dove magari le cose funzionano meglio: dobbiamo impegnarci per fare in modo, innanzitutto, di avere un sistema regionale che funzioni meglio. Quello che sto facendo per incentivare i medici a restare o a venire in Calabria è di proporre dei bandi che prevedano assunzioni a tempo indeterminato, perché tante volte i concorsi sono a tempo determinato e quindi questi giovani professionisti fanno altre scelte”.