Calabria, il sindacato degli infermieri si batte per i diritti: “ecco le nostre richieste e le promesse della Regione”

4 Febbraio 2022 21:03

L’esito dell’incontro di NurSind Calabria con il Presidente della Commissione Regionale Sanità On. Michele Comito

Una delegazione del sindacato degli infermieri NurSind Calabria è stata a ricevuta dal Presidente della Commissione Regionale Sanità On. Michele Comito presso Palazzo Campanella di Reggio. Queste alcune delle proposte:

avvio immediato del maggior numero possibile di assunzioni da graduatorie di idonei;

stabilizzazione dei precari Madia e dei precari Covid;

carenze organiche e fabbisogni;

erogazione dei premi e dei fondi Covid;

condizioni di lavoro;

responsabilità e sviluppo delle competenze;

riconoscimento mediante specifico DCA della Legge 251/2000 per l’istituzione della Dirigenza Infermieristica;

riconoscimento dei percorsi formativi post Laurea (Master, corsi di Specializzazione e della Laurea Magistrale);

insegnamento degli Infermieri nelle Università;

L’On. Comito “si è detto estremamente sensibile verso le problematiche espresse, mostrandosi disponibile non solo nell’istituire dei tavoli di confronto, ma anche nel manifestare l’intento di ricevere in audizione il NurSind Calabria presso la Commissione Sanità per ufficializzare pubblicamente gli impegni presi nel venire incontro alle esigenze degli operatori sanitari calabresi”, si legge nella nota di NurSind Calabria.