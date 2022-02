San Valentino 2022, Buona Festa degli innamorati: i VIDEO più romantici per gli auguri su Facebook e WhatsApp

13 Febbraio 2022 14:05

Buon San Valentino 2022, domani è la Festa degli Innamorati: ecco una selezione di video per fare gli auguri su WhatsApp e Facebook

La Festa degli Innamorati, San Valentino, è celebrata in gran parte del mondo (soprattutto in Europa, nelle Americhe e in Estremo Oriente) il 14 febbraio: per alcuni è un’inutile ricorrenza, per altri una festa da vivere in realtà ogni giorno, ma per tante coppie San Valentino rappresenta la festa dell’amore da condividere con la propria compagna/o per trascorrere una giornata speciale all’insegna del relax e della spensieratezza.

Buon San Valentino 2022, domani è la Festa degli Innamorati: ecco una selezione di video da inviare su WhatsApp e Facebook in questo giorno speciale all’amore della propria vita.