San Luca ha nuovo cartello all’ingresso del paese: “qui nacque Corrado Alvaro”

8 Febbraio 2022 13:23

San Luca è “un punto di riferimento fermo, da dove originano importanti stagioni di pensiero”

“Se la Calabria ha un cuore, questo batte a San Luca. Qui nacque Corrado Alvaro”. E’ quanto si legge nel cartello post dall’amministrazione Comunale di San Luca (Reggio Calabria) all’entrata del Paese. La notizia si apprende da un post pubblicato dalla giornalista Giusy Staropoli Calafati, che rivendica la propria frase. “San Luca torna finalmente a essere la patria di Corrado Alvaro e null’altro. Un punto di riferimento fermo, da dove originano importanti stagioni di pensiero. Non avevo mai immaginato che, ad accogliere gli ospiti, a San luca, all’entrata del paese, un giorno, potesse esserci un cartello “simbolo” con un mio scritto. Grazie di cuore al Sindaco Bruno Bartolo, a Domenico Giorgi , a Francesco Cosmo San Luca , a tutta l’amministrazione comunale, a tutta la comunità di San Luca. Un mio pezzo di cuore sarà sempre con voi. Alvaro deve tornare sui banchi di scuola. Ne hanno bisogno la Calabria e l’Italia. Insieme questa battaglia la vinceremo. Per il bene di tutti. Il progetto grafico è della bravissima Tiziana Nobile”, scrive in un post pubblicato sui canali Facebook.