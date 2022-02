Salvini: “il 31 marzo si torna alla normalità”. E annuncia la “sua” data di fine Green Pass

24 Febbraio 2022 11:09

Il leader della Lega Matteo Salvini esulta per le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi su fine stato di emergenza e allentamento delle restrizioni

“Le parole di Draghi sono state un bel sospiro di sollievo, il 31 marzo si torna alla normalità“. Matteo Salvini esulta per le parole pronunciate ieri dal Premier italiano su fine stato di emergenza e allentamento delle restrizioni. Sul tema, il consueto e sempre caldo, del Green Pass, auspica una “sua” data di fine: “Dal nostro punto di vista – dice in un’intervista a ‘Il Gazzettino’ – devono essere superati anche tutti gli annessi e connessi, quindi anche il Green Pass. Il nostro emendamento è stato bocciato, ma sono ottimista per natura, insisteremo, se non sarà il 1° aprile, magari sarà il 25 per San Marco“. E sui rapporti col Governo: “Siamo alleati leali, se ci sono temi che interessano alla gente li solleviamo. Comunque il decreto bollette da 7 miliardi è stato approvato, i referendum sulla giustizia si faranno, c’è di che esser soddisfatti”.