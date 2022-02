Guerra Ucraina, Salvini frena: “se Russia fuori da Swift l’Italia rischia il blackout”

26 Febbraio 2022 13:24

Matteo Salvini frena sulla volontà dell’Italia di appoggiare l’esclusione della Russia dal sistema Swift: c’è il rischio di restare senza gas

“Bisogna valutare tutto fino in fondo, perché se impedisci pagamenti tra banche noi non abbiamo più il gas“. Matteo Salvini frena sulla possibilità che l’Italia si schieri fra i Paesi che non si opporrebbero alla decisione di escludere la Russia dal sistema di pagamenti Swift. Il rischio di un contraccolpo anche verso l’Italia non è da sottovalutare secondo il leader della Lega che, al termine dell’incontro con il console ucraino a Milano, ha dichiarato: “per fermare la guerra vale tutto e tutti i mezzi necessari vanno messi in campo, ma un conto è bloccare i patrimoni degli oligarchi, dei politici e dei guerrafondai. Se sospendiamo i pagamenti l’Italia rimane senza gas e poi bisogna correre ai ripari. Detto questo, Draghi è il presidente del Consiglio, ha il nostro sostegno, decida“.