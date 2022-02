Sabato 5 è il World Nutella Day

4 Febbraio 2022 12:30

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Sabato 5 febbraio gli appassionati ed i fan di Nutella® di tutto il mondo si uniranno per celebrare il World Nutella® Day, ritrovandosi sui social media per condividere le loro storie e ricette e per assaporare il gusto della crema di nocciole più famosa al mondo. Nato spontaneamente nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso, che decise di creare una giornata celebrativa per riunire ed ispirare la community mondiale a condividere la passione per Nutella® sui social media, il World Nutella® Day è subito diventato un fenomeno globale, e appassionati di tutto il mondo hanno iniziato a condividere il loro amore per Nutella®.

Quest’anno i fan di Nutella® festeggeranno insieme a Claire Holt, meglio conosciuta per i suoi ruoli in Pretty Little Liars e in The Vampire Diaries. Claire condividerà il suo amore di lunga data per la crema di nocciole e festeggerà il grande giorno con la sua famiglia. ‘Nutella è sempre stata una delle mie creme spalmabili preferite da quando ero bambina” ha affermato Claire Holt. ‘Un barattolo di Nutella non è mai durato a lungo con me e i miei tre fratelli! Creare gli stessi speciali ricordi per i miei figli è davvero importante, anche se si tratta di cose semplici come fare i pancake con la Nutella il sabato mattina”.

Avendo l’importante compito di degustare una varietà di creazioni Nutella®, Claire ha approfondito il suo amore per il brand con la recente visita al Nutella® Cafè di Chicago, IL. Ulteriori informazioni sulla sessione di degustazione di Claire e su come lei e la sua famiglia celebrano il World Nutella® Day, si possono trovare sul suo profilo Instagram. A diffondere l’amore per la crema di nocciole in questo World Nutella® Day sono anche i Dancakes, famosi artisti di pancake. Conosciuti per i loro ritratti realistici sui pancake, i Dancakes mostreranno ai fan alcuni modi per rendere speciali i pancake con Nutella®.

In onore di questa festa, i fan potranno anche provare a replicare il disegno del barattolo di Nutella® sui pancake ‘ cosa può esserci di più celebrativo? Anche quest’anno i fan di Nutella® possono condividere il loro amore per Nutella su Twitter @Nutelladay e sui loro profili social (Facebook e Instagram) utilizzando l’hashtag #WorldNutellaDay. Inoltre sarà possibile seguire il giorno dei festeggiamenti mettendo like alla pagina Facebook ufficiale del World Nutella Day o seguendo su Twitter @Nutelladay. I più appassionati possono anche visitare il sito per trovare spunti su come festeggiare al meglio.