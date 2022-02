Crisi Russia-Ucraina, l’Onu lancia l’allarme: “il rischio di un grande conflitto è reale”

22 Febbraio 2022 16:06

L’allarme dell’Onu: “il rischio di un grande conflitto” in Ucraina “è reale e deve essere prevenuto a tutti i costi”

In una riunione d’urgenza del consiglio di sicurezza, l’Onu ha sottolineato che “il rischio di un grande conflitto” in Ucraina “è reale e deve essere prevenuto a tutti i costi”. Per gli Stati Uniti quello della Russia è stato non solo “un attacco all’Ucraina”, ma “un attacco alla sovranità di ogni stato membro dell’Onu” che “avrà conseguenze rapide e gravi”, è l’allarme lanciato dall’Onu in merito alla crisi Russia-Ucraina. “Rimaniamo aperti alla diplomazia e a una soluzione diplomatica ma non permetteremo nuovo bagno di sangue” nel Donbass, le parole dell’ambasciatore russo all’Onu, Vassily Nebenzia. “Siamo impegnati per la strada diplomatica ma siamo sulla nostra terra”, la replica dell’omologo ucraino, Sergiy Kyslytsya. “I confini – ha concluso – non cambieranno”.