19 Febbraio 2022 17:25

Crisi Russia-Ucraina, l’agenzia TASS riferisce che a Rostov è stata colpita una casa da un colpo d’artiglieria

La crisi tra Russia ed Ucraina sta lentamente precipitando. L’agenzia TASS riferisce che a Rostov è stata colpita una casa da un colpo d’artiglieria proveniente dall’Ucraina che nega le accuse dei russi sostenendo di non aver lanciato alcunché. Gli ucraini, inoltre, chiedono un’indagine internazionale perché la Russia “cerca un pretesto per attaccare”. In alto la FOTOGALLERY, in basso il VIDEO.