Russia risponde a Di Maio: “ha strana idea di diplomazia. Non serve viaggiare solo per assaggiare piatti esotici”

23 Febbraio 2022 16:53

Il ministero degli Esteri russo definisce “strana” l’idea di diplomazia espressa da Di Maio: il ministro degli Esteri italiano aveva negato possibili contatti diplomatici con i russi fin quando non diminuirà la tensione con l’Ucraina

Anche l’Italia, come altre nazioni europee, ha scelto di prendere tempo con le proprie attività di diplomazia verso la Russia. La scelta di spostare truppe militari nel Donbass, seppur con “missioni di pace”, ha costretto diversi leader politici, fra i quali Mario Draghi, a ridisegnare le proprie agende. Niente viaggi o contatti in questo momento, vanno rivalutate le intenzioni della Russia alla luce degli ultimi accadimenti. Luigi Di Maio, ministro degli Esteri italiano, è stato chiaro al proposito: nessuna attività diplomatica con la Russia fin quando non ci saranno segnali della diminuzione della tensione con l’Ucraina.

“Una strana idea di diplomazia“, ha commentato il ministero degli Esteri russo in merito alla posizione di Di Maio. Dal dicastero di Mosca hanno fatto sapere che la diplomazia “è stata inventata solo per risolvere situazioni di conflitto e alleviare la tensione, e non per viaggi vuoti in giro per i Paesi ad assaggiare piatti esotici ai ricevimenti di gala. I partner occidentali devono imparare a usare la diplomazia come professione“.