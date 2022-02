La Russia è pronta ad invadere l’Ucraina: 150mila soldati al confine aspettano solo l’ordine di Putin

23 Febbraio 2022 21:20

Alcune delle forze militari sono schierate a soli 5 km dal confine

La Russia ha completato tutti i preparativi per l’invasione dell’Ucraina. E’ quanto si apprende dalla Cnn, riferendo che le forze militari “sono più preparati di quanto non lo siano mai state!”. Secondo la fonte della sicurezza, l’80% delle forze è vicino al confine in posizione di invasione. Mancherebbe solo l’ordine degli ufficiali. Alcune delle forze sono a 5 km dal confine. Sono schierati in totale più di 150.000 soldati: ci sono circa 10 navi con a bordo dei soldati nel Mar Nero che aspettano soltanto l’ordine di invasione.

Ucraina: gli Usa valutano rilascio riserve petrolifere strategiche

Gli Stati Uniti valutano il rilascio delle riserve petrolifere strategiche sulle tensioni in Ucraina in coordinazione con gli alleati per cercare di calmierare la possibile fiammata dei prezzi dell’energia. Lo riporta l’agenzia Bloomberg.