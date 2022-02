“Russia pronta a invadere l’Ucraina”, allarme dall’intelligence USA! Call fra i leader mondiali, coinvolto anche Draghi: l’UE prepara sanzioni 

11 Febbraio 2022 21:07

L’intelligence USA avverte: possibile, imminente, invasione della Russia in Ucraina. Call fra i principali leader del mondo: l’UE prepara sanzioni

L’intelligente americana lancia un sinistro allarme che scuote il mondo intero: la Russia sarebbe pronta a invadere l’Ucraina prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino. Ad affermarlo è Jake Sullivan, consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, che specifica come dei raid aerei potrebbero dare inizio alle ostilità. Quest’oggi si è tenuta una riunione che ha visto coinvolti i maggiori leader del mondo fra i quali Mario Draghi, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Boris Johnson, Andrej Duda, Justin Trudeau Jens Stoltenberg, Charles Michel e Ursula von der Leyen che hanno discusso di un possibile pacchetto di sanzioni da imporre a Mosca in caso di invasione in Ucraina. Tra queste, si legge in una nota della Commissione europea, misure “che potrebbero riguardare i settori della finanza e dell’energia come anche l’export di prodotti hi-tech“. Intanto, dopo che Joe Biden ha invitato gli americani a lasciare immediatamente l’Ucraina, anche Regno Unito, Olanda, Lettonia, Giappone e Corea del Sud si sono mosse sulla stessa linea, mentre Israele ha richiamato in patria il suo personale diplomatico.

Dall’UE significativo sforzo per convincere la Russia alla de-escalation

Nel tardo pomeriggio odierno i leader delle principali nazioni europee, quelli di USA, Gran Bretagna e Polonia, unitamente ai vertici UE e Nato, si sono riuniti per discutere della crisi fra Russia e Ucraina. In una nota della Commissione europea si legge che è stato valutato il “significativo sforzo diplomatico per convincere la Russia alla de-escalation” e “hanno sottolineato il sostegno risoluto all’Ucraina“. I capi di stato si sono mossi per analizzare la “dettagliata cooperazione per la finalizzazione del pacchetto di sanzioni in caso di ulteriore aggressione da parte della Russia“. La presidente Von der Leyen, durante la riunione, avrebbe ribadito come “tutte le opzioni sono sul tavolo“, spiegando allo stesso tempo che Bruxelles “sta continuando il suo lavoro su una pronta risposta in particolare nel campo energetico, aprendo un dialogo con i partner europei per eventuali forniture aggiuntive di gas naturale e gas naturale liquefatto in caso di interruzione” delle forniture da parte della Russia.

Joe Biden: “Putin è abbastanza intelligente da non interferire con gli americani”

“Se Putin è così sciocco da procedere, è abbastanza intelligente da non fare nulla che avrebbe un impatto negativo sui cittadini americani“. È il messaggio che Joe Biden ha rivolto, indirettamente, a Vladimir Putin. Il presidente USA ha escluso di inviare truppe per un’eventuale evacuazione di cittadini americani. “È una guerra mondiale quando americani e russi cominciano a spararsi“, ha aggiunto. Il presidente, ha fatto sapere il consigliere Sullivan, potrebbe parlare ancora una volta con Vladimir Putin.