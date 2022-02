Russia: preso il controllo della centrale di Chernobyl per “proteggerla”, ma l’Ucraina rileva aumento del livello di radiazioni

25 Febbraio 2022 12:54

La nota dell’Agenzia nucleare ucraina è stata parzialmente smentita dal ministero della Difesa russo

Ormai da ieri le truppe russe hanno preso il controllo della centrale nucleare di Chernobyl. Secondo quanto afferma oggi il Ministero della Difesa russo in una dichiarazione, l’occupazione è stata attuata per “protezione”. L’azione è stata disposta per garantire che “i gruppi nazionalisti e altre organizzazioni terroristiche non possano sfruttare la situazione nel Paese per inscenare una provocazione nucleare”, è stato spiegato nella dichiarazione, citata da Bbc News online. L’Agenzia nucleare ucraina ha dichiarato di aver registrato un aumento dei livelli di radiazioni sul sito della centrale atomica di Chernobyl, ma il ministero della Difesa russo, dal canto suo, ha indicato che i livelli sono nella norma.