Rugby: Sei Nazioni, l’Olimpico torna inglese, un’Italia volitiva si arrende al XV della Rosa

13 Febbraio 2022 18:26

Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – Troppa Inghilterra per l’Italia di Kieran Crowley, che davanti alle tribune di un Olimpico pieno di passione non trova mai la chiave per girare dalla propria parte un match durissimo fin dai primi minuti, con gli inglesi assolutamente decisi a centrare il risultato pieno e disegnati da Eddie Jones per togliere ossigeno al gioco azzurro sia in fase di conquista che su campo largo. Per Lamaro e compagni ora una settimana di pausa, poi subito testa al prossimo incontro facendo tesoro del test odierno.

Primo Tempo. Kick-off Italia, che sul primo possesso trova subito un penalty a favore all’altezza della metà campo. Rimessa laterale, l’Inghilterra è ruvida e guadagna il turn-over, ma la prima mischia chiusa degli italiani è solida ed il primo attacco in profondità suona l’allarme in casa inglese. Il XV della rosa gioca una touche dentro i 22 in attacco, ma la difesa azzurra regge e ruba palla, con Mori a caccia sul calcio lungo di Garbisi ed Inghilterra a salvarsi e risalire il campo al piede. Al 9′ il primo lampo bianco è già letale: Marcus Smith è elettrico in mezzo alla difesa, punta il lato sinistro e libera Malins sul corridoio, con l’ala a ridare subito l’ovale all’interno sul sostegno della stessa apertura, a quel punto indisturbato fino al tocco vincente poi convertito per il parziale di 0 a 7.

L’Italia non ci sta e imposta un buon multifase in campo inglese, Varney detta tempi veloci, la cerniera britannica subisce ma non cede quando gli Azzurri trovano un varco che sembra essere decisivo. I ragazzi di Eddie Jones sono cinici e alla seconda puntata in campo italiano trovano la seconda meta del pomeriggio romano: minuto 19, drive da rimessa laterale, serie di punti d’incontro fin sotto i pali, poi George si compatta e trova il tocco che vale lo 0 a 14 dopo la puntuale conversione di Smith.