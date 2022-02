Rosarno, per un sviluppo “green”: ecco il progetto scolastico formativo “Moda sostenibile, Verde-Blu-Rosa”

19 Febbraio 2022 10:56

L’iniziativa è ideata dalla Uiltec Calabria in collaborazione con l’Istituto Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria

La Uiltec Nazionale promuove la presentazione del progetto scolastico formativo “Moda sostenibile, Verde-Blu-Rosa”, ideato dalla Uiltec Calabria in collaborazione con l’Istituto Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Il progetto in questione è utile a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della sostenibilità, dell’economia circolare, dello sviluppo “green”, ma si inserisce altresì sui temi inerenti gli studenti che approcciano gli ambienti di lavoro. “In questo senso si tratta di una iniziativa che può essere collocato nella settimana di assemblee unitarie che la Uil confederale, insieme a Cgil e Cisl, ha deciso di lanciare nei luoghi di lavoro dal prossimo 21 febbraio, tendente principalmente a salvaguardare salute, prevenzione e sicurezza di chi è al lavoro ogni giorno”, si legge nella nota. L’evento in questione, si svolgerà mercoledì 23 febbraio dalle ore 15.30 presso l’Auditorium dell’Istituto “Piria” ubicato in via A. Modigliani a Rosarno.

Oltre ai vertici scolastici e agli studenti dell’istituto superiore, parteciperanno rappresentanti dell’istituzione comunale e dell’imprenditoria locale, insieme ai dirigenti regionali della Uil confederale e della Uiltec regionale. I lavori saranno conclusi da Daniela Piras, Segretaria generale aggiunta della Ultec nazionale. “Siamo fermamente convinti che occorra dare risposte certe sul tema degli infortuni sui luoghi di lavoro ed in itinere: questo evento pubblico dedicato ad un importante progetto formativo in ambito scolastico che riunisce studenti, sindacalisti, imprenditori può rappresentare una importante pietra miliare per fermare la strage civile che si registra nel Paese”, conclude il comunicato.