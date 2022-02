Dopo quasi 20 anni, il magnate russo Roman Abramovich lascia il Chelsea

26 Febbraio 2022 20:42

Il magnate russo Roman Abramovich lascia ufficialmente il Chelsea, che guidava dal 2003

Non nomina l’Ucraina, la guerra in corso e le conseguenze nei confronti della Russia, ma è abbastanza evidente come la decisione sia legata a questo. Una decisione storica, a suo modo, e che probabilmente non avrebbe assunto senza le questioni attuali. E’ quella del magnate russo Roman Abramovich, che con un comunicato ufficiale ha annunciato di aver lasciato la guida del Chelsea, che guidava dal 2003. “Durante i miei quasi 20 anni di proprietà del Chelsea, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del Club, il cui compito è garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire per il futuro, e allo stesso tempo svolgere un ruolo positivo nelle nostre comunità. Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l’interesse del Club. Rimango fedele a questi valori. Ecco perché oggi sto affidando agli amministratori della Fondazione di beneficenza del Chelsea la gestione e la cura del Chelsea FC. Credo che attualmente siano nella posizione migliore per prendersi cura degli interessi del Club, dei giocatori, dello staff e dei tifosi”, le parole dell’ormai ex patron dei blues nella nota.