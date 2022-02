13 Febbraio 2022 10:03

Roccella Ionica, i migranti sono arrivati da pochi minuti al porto e sono in attesa dei test molecolari

Sono sbarcati pochi minuti fa al porto di Roccella Ionica, circa 120 migranti. I clandestini sono di varie nazionalità e al momento si trovano in attesa di essere identificati e di essere sottoposti a test molecolare per riscontrare eventuali casi di positività al Covid. Una volta effettuati i controlli i migranti saranno trasferiti nei centri accoglienza come prevede il piano della Prefettura di Reggio Calabria.